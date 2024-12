Ook voor regerend wereldkampioen Max Verstappen en zijn zwangere vriendin Kelly Piquet zijn de kerstdagen begonnen. Het duo geniet samen als gezinnetje van de feestelijkheden en daarvan deelt de Braziliaanse de foto's op de socials.

In aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi kondigde het stel aan dat ze een kindje verwachten. Voor Piquet wordt het haar tweede kind naast dochter Penelope, voor Verstappen is het zijn eerste. "Uiteindelijk zijn dit wel de dingen waar je over nadenkt en op een gegeven moment denk je: 'Nu is het prima, nu kan het'", zo verklaarde Verstappen er dat weekend over bij Viaplay.

Verstappen en Piquet delen kerstkiekjes

Op kerstavond verschenen Verstappen en Piquet in feestelijke outfits, samen met dochter Penelope. De Braziliaanse deelde, buiten die foto's om, ook een aantal foto's waarin haar zwangerschap centraal stond.

