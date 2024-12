Max Verstappen is een trotse Nederlander, ook al leek hij het afgelopen F1-seizoen soms het verkeerde paspoort te hebben. Viaplay besloot op zijn eerdere uitspraken in te haken en gaven de Red Bull Racing-coureur een cadeautje met een knipoog.

Verstappen domineerde de eerste helft van het seizoen, totdat Lando Norris met een sterk verbeterde McLaren het gat dichtte. Het duo vocht tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten om een plekje om het podium. Verstappen duwde Norris van de baan af, maar omdat de laatstgenoemde zijn inhaalactie afmaakte, kreeg hij een tijdstraf. Coureurs riepen meteen dat de richtlijnen aangepast moesten worden. "Nee, maar ik heb het verkeerde paspoort. Uit het verkeerde land", reageerde Verstappen vervolgens. "Ik heb het verkeerde paspoort, op het gebied van klagen. Ik ben heel blij met mijn paspoort, maar op dat gebied had ik liever een ander paspoort moeten hebben, blijkbaar."

Trotse Nederlander hoeft geen Brits paspoort

"Er zal altijd wel een beetje bias zijn", ging Verstappen later in op zijn eigen uitspraak in het Simply Lovely-eindejaarsinterview. "Natuurlijk als je met iemand een akkefietje hebt met bepaalde acties..." Eerst had hij dit met Lewis Hamilton in 2021 en afgelopen seizoen met Norris. "Er zal altijd wel weer iemand zijn en daar moet je ook op voorbereid zijn, maar ik laat me natuurlijk niet over me heen lopen. Ik zal altijd gewoon mijn mening geven."

Om Verstappen goed voor te bereiden op een mogelijk nieuwe strijd met een Britse coureur in 2025, besloot Viaplay hem een cadeautje te geven. "Je hebt toch niet een ander paspoort geregeld, toch?", vroeg hij, terwijl hij de verpakking openscheurde. "Ik wil ook geen ander paspoort. Ik ben er trots op om Nederlander te zijn." Uiteindelijk bleek het cadeautje toch echt een Brits paspoort te zijn. "Nou, die hoef ik niet", lachte hij hard, terwijl hij het groene boekje wegsmeet.

