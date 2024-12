Christian Horner is officieel benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk. Horner begon in 2024 aan zijn twintigste seizoen als teambaas van Red Bull Racing en ontvangt voor die prestatie een koninklijke onderscheiding.

Het twintigjarig bestaan van Red Bull Racing wordt echter niet met kampioenschapsgoud afgesloten. Die eer ging namelijk naar McLaren. Wel wist Max Verstappen zijn vierde wereldtitel te pakken, na toch wel een turbulent jaar bij het Oostenrijkse team. Zo was het achter de schermen niet altijd even rustig en stond juist de positie van Horner ter discussie, die verwikkeld was in een ware machtsstrijd. Ook kreeg de teambaas een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag aan zijn broek, waarvan uiteindelijk geen bewijs is gevonden.

Red Bull twintig jaar in de Formule 1

Nog los van de prestaties in 2024, is Horner al sinds de oprichting van het Formule 1-team de eindverantwoordelijke. In al die tijd zijn er maar liefst acht wereldtitels bij de coureurs behaald en zes bij de teams. Red Bull kwam als rebels team de Formule 1 in en was als één van de eersten bezig met een jeugdopleiding, iets wat vandaag de dag vrij normaal is geworden.

Horner ontvangt Koninklijke onderscheiding voor dienstverband

Horner werd woensdag naar Buckingham Palace geroepen, om daar de onderscheiding in ontvangst te nemen. "Ik ben vereerd en verheugd om door Zijne Majesteit de Koning in Buckingham Palace te worden benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk voor mijn verdiensten voor de autosport. In meer dan 20 jaar bij Red Bull Racing hebben we een ongekende successen behaald met acht wereldkampioenschappen bij de coureurs, zes wereldkampioenschappen bij de constructeurs, 122 overwinningen, en daarnaast hebben we industrie naar de stad Milton Keynes gebracht met onze Red Bull Technology Campus. Deze onderscheiding zou niet mogelijk zijn zonder de liefde en steun van mijn familie en het enorme harde werk dat iedereen in de fabriek in Milton Keynes blijft leveren. Dank jullie wel", aldus Horner.

