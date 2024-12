Sky Sports is de grote uitzender van de Formule 1 in Groot-Brittannië en Britse fans die een abonnement hebben bij de uitzender hebben zelfs een speciale zender die 24 uur per dag in het teken staat van de koningsklasse. Daar is nu echter even een einde aan gekomen, want deze zender is nu omgedoopt naar het darts.

Sky Sports heeft elk jaar de rechten voor de Formule 1 in de koningsklasse en met een een breed team aan analisten, waaronder een aantal oud-coureurs, wordt alles dat in de koningsklasse gebeurt uitgezonden. De mening van die presentatoren en analisten vormen doorgaans een belangrijke bron voor nieuws rondom de Formule 1 en vaak komen zij ook met primeurs vanuit de paddock op de proppen. Namen als Ted Kravitz, Nico Rosberg en Martin Brundle geven doorgaans hun mening die dan weer een belangrijk onderdeel vormen in de beeldvorming van de fans.

Zender uit de lucht

Het gehele jaar kunnen fans op kanaal 406 inschakelen om daar alles rondom de koningsklasse mee te krijgen. Fans die de komende weken het Formule 1-kanaal willen bekijken, komen echter behoorlijk bedrogen uit. Sky Sports heeft namelijk besloten om het kanaal korte tijd uit de lucht te halen om de zender in het teken van het WK Darts in Londen te stellen, het toernooi dat rond de feestdagen ook ontzettend populair is onder Nederlanders. Vanaf 3 januari, nadat de finale gespeeld is, gaat de zender weer terug naar de Formule 1.

Het WK Darts

Regerend wereldkampioen Luke Humphries probeert in Engeland zijn titel te verdedigen en moet daarvoor af zien te rekenen met de zeventienjarige Luke Littler, die als een komeet de dartswereld binnenstormde en nu als één van de favorieten geldt voor de eindzege in Ally Pally. Ook ervaren darters als Michael van Gerwen, Gary Anderson, Raymond van Barneveld, Rob Cross en Gerwyn Price zullen weer een gooi naar de titel doen, terwijl Nederland met Gian van Veen, Wessel Nijman en Dirk van Duijvenbode ook nog over een aantal andere talentvolle darters beschikt die ver kunnen komen.

