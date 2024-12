Nico Rosberg wist als één van de enige coureurs ooit Lewis Hamilton te verslaan met zijn uitstekende 2016-seizoen. Het werd een verhit jaar, maar de Duitser is niet te beroerd om zijn voormalig rivaal de beste coureur aller tijden te noemen. Dat werd volgens hem in Abu Dhabi wel weer bewezen.

Hamilton heeft zijn laatste Grand Prix voor het team van Mercedes erop zitten na een fenomenale samenwerking, die goed was voor zes wereldtitels. De zevenvoudig wereldkampioen moest één jaar de titel aan jeugdvriend Rosberg laten na een heetgebakerde strijd in 2016, acht jaar later is het tijd om afscheid te nemen. De rijder uit Stevenage deed dat overigens geheel in stijl. Tijdens zijn laatste ronde voor de Duitse formatie haalde hij op geniale wijze teamgenoot George Russell in de allerlaatste ronde in. Een actie die op veel applaus kon rekenen.

Artikel gaat verder onder video

Beste allertijden

Ook voormalig rivaal Rosberg steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken: "De manier waarop hij reed, was de race van een zevenvoudig wereldkampioen. De beste allertijden, omdat we zijn racesnelheid weer zagen. Hij haalde George aan het einde in. George begon bijna vooraan en Lewis zat ergens achteraan. Het was een fenomenale race van Lewis." Vervolgens gaat hij in op de laatste move van Hamilton in de Mercedes-kleuren: "Dat was bizar! De manier waarop hij zijn auto positioneerde. Het was perfectie. Zijn hele laatste sector en het inhalen aan de buitenkant, ongekend. De race van een zevenvoudig wereldkampioen, respect."

Grootste natuurlijke talent

Volgens de Duitser is Hamilton één van de meest talentvolle coureurs die we ooit gezien hebben: "Hij is zeker één van de, zo niet hét grootste natuurlijke talent dat de sport ooit heeft gezien. Het is gewoon ongelofelijk. Er zijn zoveel momenten geweest dat we dezelfde auto hadden, naar buiten gingen en je vervolgens binnenkwam en naar de data keek. Dan zag je wat hij deed met de auto en dacht je dat het niet eens menselijk was. Ik was ook best een prima coureur, maar er waren zoveel momenten dat ik dacht: 'dit is ongelofelijk'.

Gerelateerd