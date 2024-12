Het Formule 1-seizoen van 2025 zit erop, en dus kunnen de coureurs en teamleden zich opmaken voor een welverdiende vakantie. Deze week zal echter nog bol staan van de mediaverplichtingen, en dus heeft Max Verstappen het er op zondagavond maar vast even van genomen.

De Grand Prix van Abu Dhabi vormde afgelopen zondag traditiegetrouw het decor voor de slotrace van het Formule 1-seizoen. Max Verstappen bleef na een tijdstraf van tien seconden steken op de zesde plaats, maar gaf na afloop aan sowieso niet de snelheid te hebben om de mannen aan kop uit te kunnen dagen. Tegenover de aanwezige media liet hij weten blij te zijn dat het seizoen erop zit en dat hij even uit de Formule 1-bubbel kan stappen. Dat heeft de Nederlander zondagavond direct maar even gedaan. Op social media is te zien hoe de viervoudig wereldkampioen zich vermaakt in een club in Abu Dhabi, met een aantal vriendin en zijn partner Kelly Piquet.

Artikel gaat verder onder video

this guys on mars pic.twitter.com/NE7ZvrOhrv — nini (@SCUDERIAFEMBOY) December 9, 2024

Gerelateerd