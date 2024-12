Lando Norris heeft de Grand Prix van Abu Dhabi op foutloze wijze op zijn naam geschreven, en daarmee het constructeurskampioenschap voor McLaren over de streep getrokken.

Lando Norris ving de Grand Prix van Abu Dhabi aan vanaf pole position, met teammaat Oscar Piastri aan zijn zijde. Piastri werd in de eerste bocht echter aangetikt door Max Verstappen, waardoor de Australiër spinde en achteraan het veld aan moest sluiten. Door een sterk optreden van zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc - zij werden uiteindelijk tweede en derde - was het aan Norris om het eerste constructeurskampioenschap voor McLaren sinds 1998 over de streep te trekken.

Feestje bouwen vanavond

Dat deed de Brit echter op foutloze wijze. Na een snaarstrakke race kwam Norris met een ruime voorsprong als eerste over de streep op het Yas Marina Circuit. "Het voelt heel goed", klinkt het na afloop. "Niet voor mijzelf, maar voor het hele team. Het team heeft het geweldig gedaan. Ik ben ontzettend trots op iedereen. Het is perfect om het seizoen op deze manier af te sluiten. Ik wil iedereen bij McLaren bedanken bij McLaren en iedereen die ons gesupport heeft."

Norris vervolgt: "Het is heel bijzonder. Ik en Zak zeiden al dat we vanavond ontzettend dronken gaan worden. Het is een historisch moment. Het gaat een goede avond worden. Volgend jaar wil ik wereldkampioen worden. Ik heb fouten gemaakt, maar ook veel geleerd. Ik heb veel geleerd van Max en mijn concurrenten."

