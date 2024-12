Jos Verstappen en Max Verstappen hebben natuurlijk allebei een vrij uitgesproken persoonlijkheid. Daar waar Jos in het verleden in zijn carrière er vaak tegenaan liep, lijkt het Max meestal te helpen. De oudste van het stel is blij dat zijn zoon het beste van beide ouders mee heeft gekregen in zijn karakter.

Het was niet het meest gemakkelijke seizoen voor de Verstappen, maar tijdens de race in São Paulo liet hij na een reeks controverses maar weer eens zien waar hij allemaal toe in staat is op het circuit. De ongekende rit op het circuit van Interlagos liet wereldwijd de monden openvallen, waarna hij één race later de vierde wereldtitel wist binnen te halen. Een welkome opsteker na niet het gemakkelijkste jaar uit zijn loopbaan. Met name de vete tussen Horner en zijn vader zorgde voor veel opschudding in de Formule 1 en binnen het Red Bull-team, waar het eigenlijk het overgrote deel van het seizoen erg onrustig was. Toch bleef Verstappen zelf koeltjes onder de hele situatie.

Knuffelbeer Max

Dat is knap, meent Verstappen senior. Hij geeft aan dat hij in zijn eigen tijd waarschijnlijk een stuk anders omgegaan was met de gang van zaken dit seizoen: "Als je mij met Max vergelijkt, dan mag je alles zeggen. Je hebt gelijk. Ik zou erin geramd zijn. Max heeft ook veel van Sophie (Kumpen, de Belgische moeder van Max, red.). Die zachte aard, het lieve. Ja, die ‘goede’ kant. Ik weet dat je dat niet altijd ziet op het circuit, maar als mens is Max heel zacht. Mooi toch, dat hij van zijn ouders het beste meekreeg? Van mij heeft hij dat felle, die drift. Zodra hij zijn helm opzet, verandert hij in een leeuw. Dat was zo al in karting, toen hij nog een kind was. Van Sophie heeft hij die zachte aard. Thuis is hij een knuffelbeer…", vertelt hij tegenover Algemeen Dagblad.

Helpt een grote mond?

Wat dat betreft is de viervoudig wereldkampioen dus zeker geen identieke kopie van zijn vader, weet ook Jos: "Max zegt altijd waar het op staat en zo was ik ook. Alleen speelde mij dat parten. Het deed mijn carrière geen goed. Max is vier keer wereldkampioen: hij kan zich dat permitteren. Maar het zit ook in zijn aard, hoor. Hij heeft niet gewacht tot hij wereldkampioen werd, hij was al zo in zijn allereerste grand prix. Weet je, of die franke mond nu wel of niet helpt in je carrière: het belangrijkste is dat je altijd jezelf blijft.”

