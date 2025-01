De Dakar Rally was zoals altijd als eerste aan de beurt in 2025, maar het seizoen 2025 is afgelopen weekend in de Formule E al 'begonnen'. De Formule E trapte in Brazilië in december het seizoen al af, maar werkte afgelopen weekend in Mexico als eerste raceklasse in 2025 een race af. De stand van zaken na de tweede race in de Formule E.

Vorig jaar was het Pascal Werhlein die wereldkampioen werd in de elektrische raceklasse, voor Mitch Evans en Nick Cassidy. Robin Frijns werd negende, Nyck de Vries achttiende. Net zoals vorig jaar doen er in de Formule E twee Nederlanders mee: Frijns en De Vries. Frijns doet namens Envision Racing mee, De Vries namens Mahindra. Het seizoen bestaat uit zestien races.

Stand Formule E

Nadat Mitch Evans het seizoen in São Paulo had geopend met een zege, was het in Mexico Stad Oliver Rowland die de tweede race van het seizoen won. Dit deed hij voor Antonio Felix da Costa en Pascal Wehrlein. De Vries werd achtste en veroverde weer punten, terwijl Frijns twaalfde werd.

Felix da Costa staat met 37 bovenaan, simpelweg omdat hij als enige coureur twee keer in de top vijf is geëindigd. Rowland staat tweede met 25 punten, terwijl ook Evans door zijn zege 25 punten heeft. De Vries vinden we op P9 terug met twaalf punten, terwijl Frijns nog puntloos is met vijf andere coureurs en achttiende staat.

Bij de constructeurs staat Porsche stijf bovenaan met 58 punten. McLaren staat tweede met 29 punten, voor Nissan, Jaguar en Mahindra. Zeker de start van Mahindra, dat vorig jaar lang moest wachten op haar eerste punten, is opvallende te noemen. Alleen ABT heeft nog geen punten gescoord.

New Championship leader 👑



Here's how our drivers, teams, and manufacturers' standings are looking after the @Hankook_Sport #MexicoCityEPrix 👇 — Formula E (@FIAFormulaE) January 12, 2025

