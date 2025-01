Pascal Wehrlein vertelt dat hij een aantal dagen last heeft gehouden van hoofdpijn, nadat hij met zijn hoofd de muur raakte tijdens een crash in de openingsrace van het nieuwe Formule E-seizoen.

Waar de Formule 1 voorlopig nog even stilligt, is het nieuwe jaar in elektrische variant inmiddels alweer van start. Het nieuwe Formule E-seizoen is in het weekend van zeven december afgetrapt in Brazilië. Regerend kampioen Pascal Wehrlein kende op Interlagos een angstaanjagende crash. De Porsche van de Duitser werd aangetikt door de Jaguar van Nick Cassidy, waarna Wehrlein ondersteboven zijwaarts de muur invloog. De halo, maar ook het hoofd van de coureur, maakten contact met de muur.

Halo uit het chassis gescheurd

"De halo is uit het chassis gescheurd, verder valt de schade mee", vertelt Wehrlein bij Motorsport.com. "Ik denk niet dat er andere gebieden zijn waar het impact op heeft gehad. Maar het zou uiteraard een veiligheidsprobleem zijn als het niet weer honderd procent perfect is. Ik denk dat we de komende races zullen ontdekken [of het te repareren is]. De impact was ongeveer 20G, maar de crash was ondersteboven, dus dan komen er hele andere krachten vrij op het chassis."

Last van hoofdpijn

Hij vervolgt: "Het zorgwekkende was dat ik met mijn hoofd de muur raakte en dat het chassis dus behoorlijk beschadigd was. Ik was de hele tijd bijbewustzijn, maar ik heb een paar dagen hoofdpijn gehad. Toen ik thuis was ben ik teruggegaan naar het ziekenhuis, omdat ik een beetje last had van de pijn. Het goede is dat we een paar weken hebben gehad sinds de laatste race. Het kostte een paar dagen te herstellen en het was de perfecte tijd met de kerstdagen om rust te nemen."

