De ruzie tussen Max Verstappen en George Russell liep in aanloop naar de F1 Grand Prix van Abu Dhabi uit de hand. Er zijn uitspraken gedaan die volgens Giedo van der Garde echt niet door de beugel konden. De voormalig Formule 1-coureur zegt dat Russell te ver is gegaan.

De viervoudig wereldkampioen was in Qatar boos geworden, omdat hij vond dat hem een gridstraf was aangenaaid, nadat hij de pole position had gepakt. Russell profiteerde, maar verloor bij de start direct de leiding. Op de mediadag in de paddock van het Yas Marina Circuit begon het bekvechten pas echt. De Mercedes-coureur zei: "Max heeft het persoonlijk gemaakt. Hij is over de grens gegaan en ik ga niet toekijken hoe iemand denkt boven de wet te staan. Hij zei dat hij op mijn f*cking hoofd zou inslaan. Iemand moet iets tegen hem doen, voordat het uit de hand loopt", aldus Russell, geciteerd door Will Buxton van F1 TV.

Familie Verstappen hekelt gedrag Russell

De Brit vervolgde: "Ik ken hem al 12 jaar en ik heb het respect voor hem verloren. Hij heeft het persoonlijk gemaakt en iemand moet iets tegen die pestkop doen. Mensen hebben laten wegkomen met moord. Hij kan er niet tegen, als dingen niet meezitten. Dan slaat hij woedend om zich heen."

Het zijn vooral de bovenstaande uitspraken waar Van de Garde van is geschrokken. "Ik vind het best wel heftig wat Russell hier zegt. Hij heeft het over 'bully' en 'murder'. Kom op, man!", vertelde de analist bij Viaplay. "Hij gaat veel te ver. Natuurlijk mag je er wat over zeggen en natuurlijk mag je je mening erover kwijt. Alleen, Russell is zo'n perfecte schoonzoon, het is een soort advocaat. Normaal gesproken gedraagt hij zich voor de camera's perfect en staat hij er op de goede manier, 'straffen zijn straffen en daar moet je naar luisteren', alles erop en eraan. Max is compleet anders. Hij zegt de waarheid, het is zwart of wit en niks anders. Het zijn compleet verschillende karakters en dat botst keihard nu. Russell is voor de camera altijd perfect en netjes, maar hij is [voor de stewards] helemaal uit zijn plaat gegaan. Eigenlijk is het een sneaky kerel. Daar heeft de familie Verstappen een vreselijke hekel aan!"

