Lando Norris heeft met een 1:23.517 de snelste rondetijd genoteerd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Brit was net iets sneller dan teamgenoot Oscar Piastri. De derde tijd was er voor de bijzonder rappe Nico Hülkenberg in zijn Haas. Max Verstappen kwam er niet aan te pas en werd teleurstellend zeventiende.

In de tweede vrije training zat Verstappen wél achter het stuur van de RB20, nadat hij de ochtendsessie had overgelaten aan Hadjar. De Nederlander kende echter een wat moeizaam begin van de training, want Verstappen leek moeite te hebben met de balans in z'n auto. Hij kwam dan ook niet verder dan de zesde tijd, op een dikke negen tienden van de snelste tijd van Norris, die na het eerste kwartier een 1:24.332 in handen had. Verstappen verbeterde zich kort daarna wel, maar kon nog steeds niet meedoen om de snelste tijden. Op de boordradio liet hij dan ook weten dat de auto nog niet naar wens was en dan met name de voorkant.

McLaren zet de toon, Hülkenberg grote verrassing

Het was met name McLaren dat de lakens leek uit te delen deze sessie. Bij de wisseling naar de zachte band ging Piastri naar de snelste tijd, maar hij werd al snel afgelost door teammaat Norris, die een 1:23.517 liet noteren. Verstappen moest - eveneens op softs - een dikke seconde toegeven en kwam dus niet in de buurt van de oranje gekleurde bolides. De enige die verrassend genoeg in de buurt kwam van McLaren, was Hülkenberg in zijn Haas. Hij stond met vier tienden achterstand op plek drie. Daarachter volgden dan Ferrari en Mercedes in de personen van Sainz en Hamilton. Verstappen zakte uiteindelijk helemaal terug tot de zeventiende tijd, zelfs achter teamgenoot Pérez.

McLaren veruit de snelste, Verstappen worstelt op P17

In de slotfase gingen de coureurs vooral met de long runs aan de slag en ook daar kwam McLaren - samen met Hülkenberg - sterk uit de bus. De rondetijden werden hierdoor niet meer verbeterd en dus sloot McLaren de sessie af met een één-twee, aangevoerd door de 1:23.517 van Norris. De derde tijd bleef in handen van Hülkenberg, gevolgd door Sainz, Hamilton, Leclerc, Bottas, Magnussen, Albon en Tsunoda. Pérez werd veertiende, terwijl Verstappen slechts zeventiende werd. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel voor Red Bull.

