Ferrari klaar voor titelstrijd: 'Abu Dhabi is beter voor ons'

De strijd om het constructeurskampioenschap kon in Qatar worden beslist door McLaren, maar mede door de stop/go penalty van Lando Norris is Ferrari flink ingelopen op het Engelse team. Het zal er om gaan spannen in Abu Dhabi op zondag, en Ferrari-teambaas Fred Vasseur weet dat het Yas Marina Circuit de SF-24 beter ligt dan Qatar.

Norris stond op de tweede plaats achter Max Verstappen, maar ging niet van het gas op het rechte stuk ondanks dat er een dubbele gele vlag was - de spiegel van de Williams van Alex Albon lag op de baan. Dit werd bestraft met een stop/go penalty van tien seconden voor Norris, de ergste straf die gegeven kan worden op diskwalificatie na. Gezien er vlak voor zijn penalty een Safety Car op de baan was geweest, lagen alle auto's nog dichtbij elkaar, en zakte de Britse coureur af van de tweede naar de laatste plaats. Hij herpakte zich nog en eindigde op de tiende plek met de snelste ronde, maar gooide zelf zestien punten weg, én promoveerde Charles Leclerc naar de tweede plaats, en Carlos Sainz Jr. naar de zesde plaats. Zo liep Ferrari negen punten in op McLaren, en is het huidige verschil slechts 21 punten.

Abu Dhabi beter voor Ferrari

Ferrari wist voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar al dat het een race van schadebeperking zou worden voor het team, gezien het Lusail International Circuit de SF-24 simpelweg niet ligt. Het feit dat ze de schade niet alleen hebben beperkt, maar ook zijn ingelopen op McLaren, is een positieve verrassing. “We hadden hiervoor getekend om meer punten te scoren dan McLaren," zo vertelt Vasseur, "en we zijn nog steeds in leven voor het kampioenschap, en Charles is niet ver verwijderd van Norris voor P2 aan de coureurskant (acht punten, red.). Op papier is [Abu Dhabi] waarschijnlijk iets beter voor ons, maar we vechten tot de laatste bocht van de laatste ronde. Ik zou liever 20 punten in mijn zak hebben, maar het is geen kwestie van druk voelen, het is een kwestie van goed werk leveren en snel zijn, en dan zien we wel."

Afhankelijk van McLaren

Als Ferrari 44 punten scoort in Abu Dhabi, het maximaal haalbare puntenaantal in een weekend zonder sprint, hangen ze nog steeds af van McLaren. Het team uit Woking zou dan 24 punten moeten scoren, en zou genoeg hebben aan een derde en vierde of vijfde plaats. Vasseur weet echter dat het geen zin heeft om de rekenmachine er bij te pakken. “We moeten gefocust zijn op onszelf, we hebben tijdens het seizoen een aantal weekenden kunnen proberen de beste te zijn, maar het is waar dat zelfs als je [alles] doet, McLaren kampioen kan worden, maar het belangrijkste is om gefocust te zijn op jezelf en niet te gaan denken aan wat de anderen doen.” Zowel McLaren als Ferrari, de twee meest succesvolle teams in de geschiedenis van de Formule 1, hebben sinds 2008 geen kampioenschap meer gewonnen. Voor één van de twee zal het lange wachten op zondag eindelijk voorbij zijn.