Max Verstappen wist de afgelopen Grand Prix van Qatar te winnen en dat deed de Red Bull-coureur onder het toeziend oog van een hoop van zijn geliefden. Onder meer zijn moeder, zusje en vriendin waren aanwezig op het circuit in het Midden-Oosten. Verstappen blikt nu met een reeks foto's terug op zijn weekend.

De eerste sessies op het Lusail International Circuit waren allesbehalve gelukkig voor Verstappen. De Nederlander en Red Bull leken er eigenlijk totaal niet aan te pas te komen in het Midden-Oosten, maar na de sprintrace sloeg het weekend voor Verstappen totaal om. Ineens leek het goed te vallen en pakte hij pole position, al moest hij die wel weer inleveren met een controversiële gridstraf van één positie wegens het onnodig langzaam rijden in de kwalificatie. Lang had Verstappen niet nodig om dat vermeende onrecht te herstellen op de baan: in de eerste bocht nam hij George Russell meteen te grazen en ging hij naar de leiding.

Artikel gaat verder onder video

Fotoreeks op Instagram

Op één aanval van Lando Norris vlak na één van de vele safety cars na, wist Verstappen eigenlijk zichzelf geen moment in de problemen te vinden ten opzichte van de rest van het veld. Zo pakte hij voor het eerst sinds Spanje een overwinning onder droge omstandigheden en dat zorgt natuurlijk voor vreugde. Het was een mooie zondag voor de Nederlander, die nu op Instagram terugblikt. Met name het feit dat bijna al zijn geliefden aanwezig waren, zal veel hebben betekend voor de viervoudig wereldkampioen. Het blijkt uit zijn fotoreportage, waarop de eerste foto meteen met zijn Kelly Piquet is. Vanzelfsprekend komen ook moeder Sophie Kumpen en zusje Victoria Verstappen voorbij op de fotoreeks.

Gerelateerd