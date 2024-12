Max Verstappen en George Russell zullen na het Grand Prix-weekend van Qatar geen goede vrienden meer worden. Na afloop bleek voor de camera's van Viaplay al hoe witheet de Nederlander was richting zijn Britse concurrent en op de persconferentie na zijn zege vervolgt hij zijn woordenoorlog tegen hem.

Het raceweekend in Qatar zal ervoor zorgen dat Verstappen en Russell hun relatie een flinke deuk heeft opgelopen. Het heeft allemaal te maken met wat er op zaterdag allemaal gebeurde in het Midden-Oosten. Verstappen pakte weliswaar vrij onverwacht de pole position, lang kon hij daar niet van genieten. Hij kreeg een vrij controversiële gridstraf van één plek aan zijn broek. Het gebeurde na een moment met George Russell, die snel richting Verstappen reed in een langzame ronde en vervolgens claimde in de weg gereden te worden door de viervoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Woest bij Viaplay

Vervolgens ging dat in het kamertje van de stewards nog even door. Verstappen sloeg zondag terug door hem meteen op de baan in te halen en de zege te pakken en hield zich vlak na afloop van de zege niet in: "Die coureur in kwestie [Russel] tijdens de stewardsmeeting; dat sloeg echt nergens op. Ik denk dat ik heel veel respect heb voor heel veel rijders, maar na gisterenavond ben ik dat bij hem wel helemaal verloren ja", zo vervolgt Verstappen. "Ik vond het gewoon belachelijk hoe hij mij een penalty wilde aansmeren. Daar was ik ook wel zwaar pissig over tegenover hem. Weet je wat het is, hij doet altijd heel netjes hier voor de camera, maar als je dan binnen met 'm zit is het gewoon een heel ander persoon. Daar kan ik heel moeilijk tegen. Dan kun je maar gewoon beter oprotten, want dan heb ik niks met jou te doen, wil ik niks met je te maken hebben."

Stoppen met netjes zijn

De kersverse wereldkampioen had vervolgens even de tijd om af te koelen richting de persconferentie, waar hij plaats mocht nemen na het pakken van zijn negende zege van het seizoen. Dat afkoelen bleek echter nog niet helemaal gelukt, want ook op de persconferentie vervolgt Verstappen zijn klopjacht op Russell: "Ik kon niet geloven dat ik hem kreeg, maar ben ook weer niet verbaasd in de wereld waarin we leven. Ik ben er niet blij mee, maar op een gegeven moment moet je door. Het was niet fijn om te zien dat het gebeurde, volgens mij is het de eerste keer dat iemand in een langzame ronde bestraft wordt. Ik probeerde gewoon om netjes te zijn. Misschien moet ik daarmee stoppen", stelt Verstappen.

Russell de boeman

De boze Limburger vervolgt: "Ik wilde niemand in de weg zitten bij het voorbereiden van hun ronde. Omdat ik zo netjes was, krijg je uiteindelijk een penalty. Dat probeerde ik uit te leggen, maar het leek net of ik tegen een muur aan het praten was. Ik was behoorlijk verrast in de kamer van de stewards met wat er allemaal aan de hand was. Het was echt teleurstellend. Ik heb heel vaak in die kamer gezeten in mijn leven en carrière met de mensen waar ik tegen geraced heb, maar ik heb nog nooit iemand gezien die me zó hard probeerde te naaien. Ik ben al mijn respect verloren", besluit hij vurend richting Russell.

