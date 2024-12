Het tijdschema voor de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi

Na afgelopen weekend de Grand Prix van Qatar te hebben gehad, een weekend waarin de laatste Sprint van het seizoen 2024 werd afgewerkt, is het komend weekend alweer tijd voor het laatste raceweekend van het seizoen. Het tijdschema voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi.

De Grand Prix van Abu Dhabi is onderdeel van de triple header die als afsluiter dient van het F1-seizoen 2024. Max Verstappen werd in Las Vegas, de eerste race van de triple header, al wereldkampioen. Bij de constructeurs gaat het in Abu Dhabi echter nog tussen McLaren en Ferrari, ondanks dat McLaren er in Qatar al dicht in de buurt van kwam. Er staat naast de zege en podiumplekken dus ook nog een kampioenschap op het spel.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix Abu Dhabi

De Grand Prix van Abu Dhabi wordt sinds 2009 verreden en is een circuit waar vooral Sebastian Vettel en Lewis Hamilton veel succes hebben gekend. De afgelopen vier seizoenen won Max Verstappen echter de Grand Prix van Abu Dhabi, waardoor hij dus een fantastische reeks verdedigen gaat komend weekend op het Yas Marina Circuit. Het circuit is 5.2 kilometer lang en heeft zestien bochten. Er zijn twee DRS-zones, op start-finish en tussen bocht acht en negen. In totaal zullen de coureurs 58 rondjes en iets meer dan 306 kilometer gaan rijden.

Tijdschema GP Abu Dhabi 2024

Vrijdag 6 december

10:30 uur: Eerste vrije training

14:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 7 december

11:30 uur: Derde vrije training

15:00 uur: Kwalificatie GP Abu Dhabi

Zondag 8 december

14:00 uur: Grand Prix van Abu Dhabi

Gerelateerd