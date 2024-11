Max Verstappen heeft zondag zijn vierde wereldtitel uit zijn loopbaan weten te pakken en vlak na het vallen van de vlag leverde dat - zo leek het - toch wel wat emotie op bij de 27-jarige rijder. Volgens Robert Doornbos is dat helemaal niet zo gek na zo'n jaar.

Het was niet zomaar een doorsnee jaar voor Verstappen en het team van Red Bull Racing. Eigenlijk vanaf het begin van dit jaar was het onrust troef binnen het Oostenrijkse kamp. Aan het begin van het seizoen kwam de hele rel met Christian Horner en zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag om de hoek kijken, waarna het maandenlang chaotisch bleef binnen de constructeurskampioen van vorig seizoen. Gedurende het jaar leek er vervolgens zelfs sprake van een heuse interne machtsstrijd, waarbij mannen als Horner, Helmut Marko en Jos Verstappen een belangrijke rol speelden in het moddergooien naar elkaar.

Door het oog van de naald

Ook trok Adrian Newey de deur plotseling achter zich dicht waarmee de crisis compleet leek, terwijl ook andere kopstukken gedurende het jaar lieten weten te gaan vertrekken. Bovendien had Red Bull, mede door al het interne gedoe, ook te maken met een steeds minder naar behoren werkende auto en dus een sportieve crisis. McLaren haalde Red Bull in en ook Ferrari dichtte het gat. Volgens Doornbos is het dan ook niet zo gek dat Verstappen ontroerd op de boardradio te horen was na Las Vegas: "Ik denk toch ook dat je beseft dat je door het oog van de naald bent gekropen, met allerlei factoren waar je geen controle over hebt", zo stelt hij bij Crashen In De Keuken.

Zeventig procent beste auto

Met name al het gedoe dat er dit jaar heeft plaatsgevonden en het feit dat er op bepaalde punten in het wereldkampioenschap het er echt op leek dat Verstappen slechte papieren had om de titel dit jaar te pakken, zorgden voor en grote lading in de gokstad volgens Doornbos: "Dat is echter superclose geweest. De ontlading is er geweest. Het is klaar. Die spanning voelt hij ook. Je kan wel zeggen dat je drie keer wereldkampioen bent geworden en dat je Lando kan hebben, maar zo zag het er niet naar uit. Lando had voor zeventig procent van het jaar de snelste auto."

