Gianpiero Lambiase heeft onthuld dat hij en Max Verstappen elkaar voor meerdere dagen niet spraken na hun ruzie tijdens de Grand Prix van Hongarije. Lambiase en Verstappen kregen het aan de stok tijdens de race, maar het heeft geen schade gedaan aan de relatie tussen de coureur en de race engineer, die al sinds 2016 samenwerken.

Geen woord gewisseld

Verstappen was erg gefrustreerd op de Hungaroring, en stak dat niet onder stoelen en banken. Hij was al kritisch over de staat van de RB20, die niet meewerkte, en gaf Red Bull de wind van voren na gepasseerd te worden door Charles Leclerc en Lewis Hamilton met een simpele. Lambiase vuurde enkele ronden later terug met een sarcastische opmerking over Verstappen, die te snel zijn banden zou hebben opgewarmd na zijn pitstop. De stoppen sloegen toen door bij Verstappen; "Nee vriend, geef me deze bullshit nu niet. Jullie gaven mij deze fucking strategie, en ik probeer nu te redden wat er nog te redden valt,." De kers op de taart kwam toen Verstappen een optimistische inhaalactie op Lewis Hamilton uitvoerde die leidde tot een botsing. De Nederlander beweerde dat Hamilton bewoog in de remzone, maar Lambiase noemde het "kinderachtig" om die discussie aan te gaan op de radio.

De spanningen tussen GP en Verstappen waren ontzettend hoog na een hele lastige race. Verstappen werd vijfde in het weekend dat Red Bull Racing een aanzienlijk upgrade-pakket zou hebben meegenomen. “Hongarije schiet me te binnen [als een moeilijk moment]," zo blikt Lambiase terug bij de F1 Nation podcast na de Grand Prix van Las Vegas. "En we hadden eigenlijk een hele stille week erna. Ik denk niet dat er een woord is gewisseld in de drie, vier dagen na de race in Hongarije."

Lijken erg op elkaar

Lambiase en Verstappen zitten al bij elkaar opgezadeld sinds de Grand Prix van Spanje van 2016, toen de tiener zijn debuut bij het team maakte en direct won. Ook voor Lambiase was dit zijn eerste overwinning als ingenieur. Het koppel kent elkaar nu als geen ander, en wisten van elkaar dat ze na de botsing in Hongarije even om tafel moesten zitten om de dingen uit te praten, voor ze verder gingen met het seizoen. “We hadden een heel goede bijeenkomst in Spa [Francorchamps] met Christian [Horner] en Pierre [Waché] om de boel op te helderen. Niet dat er ooit vijandigheid was tussen ons, maar ik denk dat als de adrenaline zo hoog oploopt, het soms het beste is om dingen gewoon met rust te laten. Max en ik lijken in dat opzicht erg op elkaar. We zijn niet iemand die snel buigt en toegeeft.”

