Lando Norris kwam zaterdag teleurstellend als zesde uit de kwalificatie, waardoor hij ondanks de mindere sessie van Max Verstappen alsnog aan moet sluiten achter de drievoudig wereldkampioen. Na afloop van de sessie zijn de druiven zuur en komt de Brit met een sneer naar onder meer Helmut Marko over het vermeende illegale waterfoefje in de banden.

Norris zag tijdens de laatste race in Brazilië zijn gehoopte droom op het wereldkampioenschap definitief in rook opgaan toen hij zijn pole position niet om wist te zetten naar een zege, maar zelfs in de race teleurstellend terugviel naar P6, de positie die hij ook bij de start van de Grand Prix van Las Vegas in zal nemen na een teleurstellende kwalificatie. De ontzettend snelle McLaren van eerder dit seizoen, lijkt dit weekend helemaal nergens te zijn en dus wordt het wederom een lastige race voor de nummer twee in het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Water in de banden

Er was de afgelopen weken ook veel te doen over het vermeende foefje in de banden, waar met name Red Bull en Helmut Marko vrij vocaal over waren. Norris maakt van de gelegenheid gebruik om daar nog eens over te beginnen met een scherpe opmerking richting het Red Bull-kamp: "Het is ongelofelijk, zeker omdat we veruit de snelste auto hebben, toch? Heel gek. Misschien ligt het aan het water in de banden of zo", citeert Motorsport Week. "Vervolgens wordt er gezegd dat er dit jaar natuurlijk ook eerder de verboden 'mini-DRS' was: "Ja, al deze dingen. Ze hebben gelijk over alles", besluit hij cynisch over Red Bull.

Kritiek op Norris

Op X worden de opmerkingen van Norris met weinig enthousiasme ontvangen en de McLaren-coureur wordt hard aangepakt: "Deze gast is zo zielig, het is bijna triest", zo reageert een gebruiker. "Zijn mentaliteit, man. Dit is geen coureur die wereldkampioenschappen kan winnen", vervolgt een ander. "Misschien is het dan de missende flexi-wing", besluit weer iemand anders.

Gerelateerd