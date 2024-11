Max Verstappen haalde tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas de top drie niet, waardoor hij na afloop van de kwalificatie de kans kreeg om de auto's van andere coureurs te bestuderen. Hiervoor koos hij specifiek twee auto's uit.

Voor Verstappen kan het weekend in Las Vegas het weekend worden waarin hij voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen wordt. Het zou een unieke prestatie zijn die niet veel coureurs in de historie van F1 op hun naam hebben staan. Lando Norris zal drie punten meer moeten scoren dan Verstappen om te voorkomen dat de coureur van Red Bull komende zondag al wereldkampioen wordt. Norris zelf begint vanaf P6, Verstappen vanaf P5.

Verstappen inspecteert auto McLaren en Mercedes

Op beelden op X is via de camera die op de RB20 van Verstappen staat te zien dat de Nederlander bij het uitstappen even gaat buurten bij de auto van Lewis Hamilton, die tiende werd. De Nederlander loopt een volledig rondje om de auto van Mercedes en kijkt ook even bij de auto van Oscar Piastri en Lando Norris, die achtste en zesde werden. Normaal gesproken krijgt Verstappen nooit de kans om dit te doen, aangezien hij vaak de top drie weet te halen van een race of kwalificatie.

What a climax to qualifying we had in Vegas 🍿#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/LVV0SDi7N8 — Formula 1 (@F1) November 23, 2024

