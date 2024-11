De eerste dag van het raceweekend zit er na twee zeer vroege sessies alweer op in Las Vegas en dus kan het vizier richting de volgende nacht en ochtend, waarin de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas plaatsvindt. Hoe laat moet de televisie aan om de sessies te bekijken?

De koningsklasse van de autosport streek in 1981 en 1982 eerder al eens neer in Las Vegas, maar dit liep niet uit op een groot succes. Er werd gereden op een bijzonder klein circuit rondom Caesar's Palace en de toeschouwersaantallen vielen fors tegen. De Formule 1 trok daarom verder de Verenigde Staten in richting steden als Dallas en Phoenix. Dit keer wordt er gereden op het Las Vegas Strip Circuit, een 6,201 kilometer lange baan die de coureurs onder andere over de wereldberoemde strip van Las Vegas en langs de fonteinen van het Bellagio-hotel voert. Het circuit kent zeventien bochten en op papier drie rechte stukken, maar in de praktijk zal het stuk tussen bocht twaalf en bocht veertien één bijzonder lang recht stuk vormen.

De vrijdag in Las Vegas

In het holst van de Nederlandse nacht was het op vrijdag tijd voor de eerste twee trainingssessies op het spekgladde circuit van Las Vegas. In het weekend waarin Max Verstappen potentieel zijn vierde wereldtitel kan pakken, is het begin bij Red Bull zeker niet veelbelovend. In beide sessies kwamen de Red Bulls er niet bepaald aan te pas en tot overmaat van ramp is men ook nog de best mogelijke voorvleugel vergeten in Milton Keynes, waardoor Red Bull zeker zes tienden per rondje zou verliezen op de lange rechte stukken. Lachende derde is voorlopig het team van Mercedes, die ook McLaren voorlopig de baas zijn en in beide sessies als snelste naar voren kwam.

Hoe laat is de kwalificatie?

Na de vroege vrijdag is het ook in de nacht van vrijdag op zaterdag weer tijd om de wekker te zetten als je alle sessies bij wil wonen. De derde en laatste vrije training van het weekend zal om 03:30 uur al afgewerkt worden, waarna de teams en coureurs zich gaan opmaken voor de 22e kwalificatie van dit seizoen. Als je alleen de kwalificatie wil bekijken, kun je de wekker op een veel schappelijkere tijd zetten. Deze gaat om 07:00 uur op zaterdagochtend van start. Diezelfde starttijd geldt voor de Grand Prix van Las Vegas, die 24 uur later begint. Ongeveer twee uur later weten we of Nederland een viervoudig wereldkampioen Formule 1 rijker is.

Overzicht tijdschema Las Vegas Grand Prix

Zaterdag 23 november

03:30 uur: derde vrije training

07:00 uur: kwalificatie

Zondag 24 november

07:00 uur: Grand Prix van Las Vegas

