McLaren-CEO Zak Brown erkent dat er een wonder voor nodig is voor Lando Norris om het wereldkampioenschap Formule 1 nog te winnen. Volgens de Amerikaan moet zijn team zich nu daarom vooral focussen op het constructeurskampioenschap.

Met nog drie races te gaan is de voorsprong van Max Verstappen in het wereldkampioenschap Formule 1 62 punten op Lando Norris. De kans is groot dat de Nederlander aanstaande zondag de titelstrijd voor de vierde keer op rij in zijn voordeel beslist. In Brazilië leek de situatie echter even nog heel anders. Met Norris op pole position en Verstappen startend vanaf de zeventiende stek, leek de McLaren-coureur een groot deel van die achterstand weg te kunnen gaan poetsen.

Titelstrijd 2024

Na een knotsgekke race en door een combinatie van pech en persoonlijke fouten, kwam Norris echter slechts als zesde over de streep. Verstappen verreed op zijn beurt een van zijn beste races ooit en wist zich vanuit de achterhoede een weg naar de leiding in de wedstrijd te vechten, om de Grand Prix van Brazilië uiteindelijk te winnen. Norris moet dit weekend in Las Vegas minimaal drie punten inlopen op Verstappen om het feestje voor de Limburger nog even uit te stellen, maar tenzij de Red Bull Racing-coureur in de resterende drie races minimaal twee keer uitvalt terwijl Norris de race wint, is het seizoen zo goed als beslist.

Een wonder nodig

Zo weet ook McLaren-CEO Zak Brown: "Ik denk dat het [Brazilië] een belangrijk weekend was, waarvan we hadden gedacht dat we het gat er echt hadden kunnen dichten", klinkt het bij Sky Sports F1. "Uiteindelijk vertrek je op zondag en maak je wiskundig gezien nog kans, maar ik denk dat we realistisch moeten zijn. Er is in principe een wonder voor nodig. We blijven gewoon doen wat we doen. We proberen ieder weekend te winnen en zien wel wat er gebeurt. Maar realistisch gezien, moeten we ons nu vooral focussen op het constructeurskampioenschap."

