Hoewel het nog altijd niet duidelijk is wat Max Verstappen moet gaan doen tijdens zijn taakstraf voor het vloeken tijdens de persconferentie in Singapore, legt de Limburger bij Express uit dat de sport vandaag de dag toch wel erg politiek correct is geworden.

Verstappen omschreef in Singapore zijn wagen van de race ervoor in Azerbeidzjan. De RB20 was volgens hem 'fucked' en die uitspraak zou nog een staartje krijgen. Zo vonden de stewards het niet helemaal gepast om dat soort taal uit te spreken tijdens een officiële persconferentie van de FIA. In plaats van de Nederlander op de vingers te tikken voor de uitspraak, volgt er een taakstraf, waarvan nog niet bekend is wat dit zal inhouden.

'Maakt het er niet leuker op'

Op de vooravond van de race in Las Vegas wordt Verstappen gevraagd wat hij vindt van de huidige trend binnen de Formule 1. "Je moet altijd politiek correct zijn. Dat is altijd al zo geweest, maar ik denk dat met sommige dingen die de laatste tijd zijn opgekomen, het wat minder leuk wordt", zo moet hij eerlijk toegeven. Verstappen neemt doorgaans geen blad voor de mond, maar doet dat inmiddels wel om niet bestraft te worden. "Of het erger wordt, weet ik het niet, maar voor mij is het beter om niet te veel te zeggen. [Ik red.] leef gewoon mijn leven, doe wat ik moet doen tijdens de raceweekenden, maar ook daarbuiten", aldus Verstappen.

