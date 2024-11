De laatste tijd is er veel te doen rondom de inconsistentie in het kamertje van de wedstrijdleiding, waarbij vooral Max Verstappen regelmatig het onderwerp was. Jan Lammers vindt het raar wat er allemaal gebeurt bij de FIA en opteert voor meer duidelijkheid in de regelgeving.

De afgelopen weken was Verstappen meermaals het haasje ten opzichte van de FIA. Zo kreeg hij zijn veelbesproken taakstraf na het schelden op de persconferentie in Singapore, terwijl hij in Mexico-Stad op de baan hard werd aangepakt met een zelden geziene straf van twintig seconden. De straffen van Verstappen brachten de afgelopen weken veel teweeg, zeker ook omdat sommige coureurs voor andere vergrijpen dan weer hele andere straffen kregen. Zo kreeg Charles Leclerc ineens een boete van 10.000 euro voor zijn scheldmomentje in Mexico. De inconsistentie van het motorsportorgaan zorgde de afgelopen tijd dan ook voor meerdere opgetrokken wenkbrauwen.

Verschillende straffen

Ook in Brazilië, toen het in het geval van Verstappen zijn pijnlijke Q2-exit in de kwalificatie erg lang duurde tot de rode vlag uitging na de crash van Lance Stroll, kwamen er weer veel vraagtekens: "Zeer terecht, zeer terecht. Iedereen plaatst natuurlijk vraagtekens waarom het zolang moet duren. Het is vrij helder", stelt Lammers in het Race Café. Hij wil het echter breed trekken en beklaagt zich over vele andere gevallen die de afgelopen weken voor discussie zorgden: "Het is gewoon zo grillig. Het ene moment krijgt de één een financiële straf, het ander moment krijg de ander een gridstraf. Dan krijgt weer iemand een tijdstraf. Dan is het een virtual safety car. Dan is het een rode vlag."

Denk aan de fans

Lammers vervolgt: "De momenten waarop al die dingen gebeuren en de momenten dat de beslissingen genomen worden, zoals de start van Norris. Dat komt dan pas na de race en wordt een geldstraf. Niemand kan er chocola van maken." Volgens de man uit Zandvoort is het nu voornamelijk zaak om aan de fans te denken, zeker omdat zij momenteel de dupe lijken te zijn: "De kijker, de consument en de liefhebber die betalen. De kijkcijfers bepalen de waarde van de hele sport. Dat is de klant. Met de reglementen die zo warrig zijn, hebben we ook te maken met klantvriendelijkheid. Maak het gewoon simpel te begrijpen voor iedereen."

