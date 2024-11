De aankondiging van het speciale launchevenement van de nieuwe wagens in 2025 in de O2 Arena is nog niet achter de rug of het feest aan het begin van volgend jaar heeft alweer een hoop commotie opgewekt. Het heeft met name te maken met de kaartverkoop én het feit dat het publiek niet voor de echte auto's komt.

In 2025 gaan alle tien de F1-teams tijdens hetzelfde evenement hun auto en livery onthullen voor volgend seizoen. Het evenement staat in het teken van het 75-jarige bestaan van de koningsklasse en gaat plaatsvinden in de O2 Arena in Londen. Verstappen bleek eerder al niet zo'n fan te zijn van het nieuwe idee over het evenement dat op 18 februari plaatsvindt in Londen. Tijdens de Team Redline-livestream kreeg hij voor het eerst erover te horen. De wereldkampioen leek duidelijk niet te weten over het hele bestaan van het evenement en reageerde op hilarische wijze: "Ik heb niet veel F1...", waarna hij begint te schreeuwen. "Oh nee, ik zie het nu zelf!", zo hoorden we de wereldkampioen roepen. "Hopelijk ben ik die week ziek", besloot hij op zijn Verstappens.

Geen kaarten bemachtigd

Inmiddels gingen op vrijdag de tickets voor het evenement in de verkoop en geïnteresseerde fans konden voor een paar tientjes al de goedkoopste tickets op de kop tikken en zodoende hun helden bewonderen in de O2 Arena in Londen. De kaartverkoop verliep echter behoorlijk vaag. Fans die in de rij stonden voor de kaartjes kregen na anderhalf uur plotseling de melding dat er geen kaarten beschikbaar meer waren of een error op het scherm. Een wandeling langs reacties op X en andere social kanalen leert echter dat er vrijwel niemand van de normale fans tickets heeft weten te scoren. Met name de grote ticketdoorverkopers, die de kaarten in zo'n automatische wachtrij doorgaans via bots weten te bemachtigen, zijn erin geslaagd om het beperkt aantal kaartjes te kopen.

so barely anyone got tickets to the car launch event, most of them are already being resold on other websites for double the price (or more) and the event won't even have the cars?! oh this is gonna be... something. — clara (@leclercsletters) November 15, 2024

Duizelingwekkende bedragen en geen originele auto's

Dat willen ze weten ook, want tickets voor het evenement worden op websites als Viagogo voor minimaal 257 euro voor de minst mogelijke plek aangeboden, dit terwijl de kaarten in de originele verkoop voor zo'n zeventig euro over de toonbalk gingen. De duurste kaarten gaan zelfs voor het schrikbarende gedrag van 3162 euro over de toonbank. Onder de fans die een kaartje probeerden te bemachtigen was er bovendien grote verwarring rondom de precieze inhoud van de show. Zo zouden de auto's van dat seizoen zelf ook helemaal niet gepresenteerd worden, maar gaat het slechts om de liveries geplaatst op een standaard wagen. Daar ontstond ook weer de nodige commotie over.

HOLD THE FVCK UP THE F1 75 WONT EVEN HAVE THE CARS???????



WHAT AN ACTUAL CIRCUS IS THIS pic.twitter.com/WqzQ1c6wtU — Laura 🦋 (@formuLau16) November 15, 2024

