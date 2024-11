Steiner maakt gehakt van Stroll: "Hij wil geen F1-coureur zijn"

Aston Martin-coureur Lance Stroll heeft wederom felle kritiek ontvangen, ditmaal van voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner. Steiner betwijfelt of Stroll überhaupt een Formule 1-coureur wil zijn, en verdenkt de Canadees ervan dat hij alleen in de koningsklasse rijdt omdat zijn vader aanzienlijke financiële steun heeft gegeven gedurende zijn carrière.

Stroll is inmiddels al aan zijn achtste seizoen bezig in de Formule 1. Hij heeft op pole position gestaan en is driemaal op het podium beëindigd, maar heeft vooral in de laatste twee seizoenen geen goede indruk gemaakt. In 2023 scoorde Fernando Alonso bijna drie keer meer punten dan Stroll (206 tegenover 74), en ook dit jaar laat de 26-jarige coureur het afweten tegenover de Spaanse veteraan Alonso. Hij kwam niet voor de goede redenen in het nieuws voorafgaand aan de Grand Prix van Sao Paulo, toen hij niet alleen spinde tijdens de formatieronde, maar daarna ook nog regelrecht de grindbak in reed, en zo niet eens aan de start van de race kwam. Voormalig coureur Timo Glock maakte al gehakt van Stroll in zijn analyse, en ook Steiner is niet te spreken over de Canadees, die meer dan 160 Grands Prix heeft gereden.

Een 'brain fart'

Steiner liet eerst zijn licht schijnen over het incident op de formatieronde. Hij denkt dat Stroll simpelweg in paniek raakte onder druk, wetende dat veel mensen naar hem aan het kijken waren na zijn spin. “De druk werd hem teveel. Hij wist dat hij iets stoms deed in de formatieronde en toen had hij gewoon geen controle meer over wat hij deed”, vertelde Steiner aan de Red Flag Podcast. Ik denk dat hij in paniek raakte. In situaties waarin de wereld naar je kijkt, je altijd kritiek krijgt, doe je iets stoms in de formatieronde. Wat doe je daarna? Nog iets stoms. Het is net een brain fart."

Hij wil geen Formule 1-coureur zijn

Steiner ging verder in zijn kritiek, en vroeg zich af waarom Stroll nooit zijn beste beentje voorzet tegenover de media. “Hij lijkt nooit blij te zijn, wat er ook gebeurt,” ging hij verder. “Zou hij dan wereldkampioen zijn als hij wél blij zou zijn? Dat weet ik niet, want sommige mensen kunnen goed zijn, zelfs als ze ongelukkig zijn. We denken dat hij ongelukkig is en misschien is het gewoon zijn manier van doen. Ik denk dat veel mensen kritiek op hem hebben: 'Hij is zo'n slechte coureur. Hij is er alleen maar omdat papa het team heeft.' Maar laat ik het zo zeggen: als papa geen team zou hebben, denk ik niet dat Lance een Formule 1-coureur zou zijn, want ik denk dat geen Formule 1-coureur wil zijn.”

