Volgens Ferrari-teambaas Fred Vasseur gaat de windtunneltijd die elk team krijgt voorgeschreven van de FIA voor het 2026-seizoen van heel erg groot belang zijn, gezien de technische reglementen in de Formule 1 dan flink op de schop gaan. Vasseur denkt zelfs dat sommige teams kunnen bepalen om in 2025 met opzet een minder goed seizoen te draaien, om zo meer tijd in de windtunnel te krijgen van de FIA en een betere auto te hebben in de lente van 2026.

De veranderingen van 2026 worden door sommigen beschreven als de grootste in de geschiedenis van de sport. De auto's worden aanzienlijk smaller, korter en lichter, en zullen drie keer meer elektrische kracht hebben dan nu het geval is. Vasseur legt uit wat voor een impact dit kan hebben op hoe de teams nadenken over de aanpak van de komende twee seizoenen. “Het is in deze periode niet cruciaal of iemand een voordeel heeft en meer [windtunnel] runs krijgt,” zei hij tegenover Autosport. “Dat komt omdat we vandaag de dag bij elke run zo'n kleine vooruitgang boeken. Maar de gamechanger zou ‘26 kunnen zijn, omdat je een aantal teams zou kunnen hebben die volgend jaar misschien niet voor het kampioenschap vechten en besluiten: ’Oké, voor ‘25 maakt het ons niet uit of we Px zijn [in de constructeurskampioenschap] en het maakt ons niet uit of we x plus twee [posities] of x min twee zijn. We gaan gewoon vol voor het '26 project."

Hoe windtunneltijd wordt bepaald

Het is belangrijk om te weten hoe de windtunneltijd wordt verdeeld. Het team wat eerste staat in het constructeurskampioenschap, krijgt slechts 70% van de tijd in de windtunnel vergeleken met de baseline. Per positie later gaat het met vijf procent omhoog - dus het tweede team krijgt 75%, het derde team 80%, enzovoort. Dit wordt per half jaar gedaan. Red Bull Racing stond bijvoorbeeld in de eerste helft van 2024 bovenaan, en kreeg daarom in de tweede seizoenshelft slechts 70% van de tijd in de windtunnel. Mocht het team 2024 als derde eindigen, zullen ze 80% krijgen voor de eerste helft van 2025.

Volledig focussen op 2026?

Vasseur denkt dat dit kan leiden tot veel teams die vooral in de tweede seizoenshelft van 2025, misschien met opzet, minder zullen presteren, om zo meer windtunneltijd te krijgen voor 2026, gezien de Fransman weet dat er voor 2026 veel meer performance kan worden gewonnen in de windtunnel vergeleken met de huidige regels, die elk team inmiddels goed onder de knie heeft."Als je ergens voor vecht, kom je in de verleiding om meer te doen voor '25, [en] daar bovenop hebben de andere teams al meer, omdat ze Px zijn in vergelijking met P1 in de stand. Dus de Px zullen volledig gefocust zijn op '26, maar de P1 zal verdeeld zijn [over de twee 'seizoenen' binnen het jaar].”

