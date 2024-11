Ook de Formule 1 is erg actief op social media, en met name op TikTok wordt de geplaatste constant vaak met een knipoog ingestoken. Zo gaat er nu een video op dat platform rond, waarin Max Verstappen een hoofdrol speelt.

Max Verstappen won de Grand Prix van Brazilië afgelopen zondag, nadat hij van de zeventiende naar de eerste plaats was gereden. Lando Norris kwam slechts als zesde over de streep, waarmee de Nederlander zijn voorsprong in het wereldkampioenschap heeft uitgebreid naar 62 punten. De Formule 1 heeft nu een TikTok op social media met een knipoog ingestoken: "Verdachte vecht voor zijn vierde wereldkampioenschap, maar speelt de hele nacht videogames in plaats van op tijd naar bed te gaan", zo luidt de tekst bij beelden van een rennende Verstappen.

