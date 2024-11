Max Verstappen heeft zondag wereldwijd diepe indruk weten te maken met zijn ongekende race in de regen van Interlagos. Ook Jolyon Palmer, die zelf in het verleden ook eens in een kletsnat São Paulo reed, is ontzettend te spreken over de manier waarop de Nederlander naar de zege stormde.

Tijdens één van de meest sensationele weekenden van het seizoen reed Verstappen op zondag één van de meest sensationele races uit zijn loopbaan. Na veel pech en een opvallend late rode vlag in de kwalificatie én een gridstraf wegens een wissel van zijn ICE, moest de drievoudig wereldkampioen vanaf P17 beginnen aan zijn zware klus. Al vrij snel lag de Nederlander echter in de punten na een magistrale start en vanaf daar werd het alleen maar beter. Verstappen, getergd door de gebeurtenissen van eerder op de zondag, reed in een eigen league en liet werkelijk niets heel van de rest van het veld. Het bezorgde hem zijn eerste overwinning sinds Spanje 2024 én anderhalve hand op de wereldtitel.

Lastige omstandigheden

De manier waarop Verstappen in de zeer lastige omstandigheden naar de zege stormde, kan in Palmer's column op veel applaus rekenen: "Ik heb tijdens de verzopen 2016-race op Interlagos gereden en ik kan niet genoeg benadrukken hoe lastig het is om op dit circuit in deze omstandigheden te racen. De golvende natuur van het circuit zorgt voor staande rivieren, vooral in bocht drie en twaalf waar veel ongelukken waren. Bovendien is het heel lastig om goed te remmen in bocht één en vier en boven alles is het het lastigst om zonder enig zicht te rijden als je sneller gaat. Max is daar geweldig mee omgegaan tijdens zijn befaamde comeback in 2016, maar de manier waarop hij dit jaar omging met de omstandigheden was naar mijn mening nog meer klinisch."

Knullige Piastri

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Hij heeft de inhaalacties op kinderspel laten lijken toen hij de top zes instormde zonder enige moeite. Inhalen in deze omstandigheden is ontzettend lastig. Iets dat bewezen wordt door het feit dat bijna niemand anders inhaalacties ondernam tijdens de rest van de race. De DRS werd niet geactiveerd en het was lastig om tractie te vinden. Verstappen had zoveel vertrouwen in de remmen in de eerste bocht dat hij heel vaak erin dook van ver terug. Hij had een gevoel voor griplimieten die verder ging dan de rest van het veld." Vooral het feit dat Oscar Piastri vlak na het gemakkelijk verslagen worden door Verstappen, even later hetzelfde proberen en faalde, zegt genoeg volgens Palmer: "Hij probeerde Verstappen een paar ronden later na te doen tegenover Liam Lawson, maakte een knullige fout en kreeg een terechte penalty. Verstappen liet de acties gemakkelijk lijken, terwijl ze dat niet waren."

