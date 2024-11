Max Verstappen liet zondag van zich horen tijdens de persconferentie na zijn zege in Brazilië met een subtiele sneer richting de afwezige Britse pers. Echter zou er volgens een wél aanwezige persoon in de perszaal ook helemaal geen Nederlandse pers aanwezig geweest zijn.

Verstappen is de laatste weken behoorlijk vaak de boeman gebleken en met name de Britse media leken het gemunt te hebben op de drievoudig wereldkampioen. Vlak na zijn ongekende rit op het circuit van Interlagos, waar Verstappen voor het eerst sinds Spanje dit jaar weer wist te winnen, besloot hij de klaarblijkelijk afwezige Britse journalisten op een koekje van eigen deeg te trakteren: "Ik heb een klein vraagje. Ik waardeer het dat jullie er allemaal zijn, maar ik zie helemaal geen Britse pers. Moesten ze rennen naar het vliegveld of iets? Of weten ze niet waar de persconferentie is?", zo grapte hij, tot hilariteit van de wél aanwezige journalisten.

Artikel gaat verder onder video

Ook geen Nederlandse media

Echter, zoveel journalisten zouden er niet aanwezig zijn geweest tijdens het perspraatje na afloop. Dat rapporteert Formule 1-fotograaf Jamey Price, één van de personen die - zo zegt hij zelf in ieder geval - wel aanwezig geweest zou zijn bij het veelbesproken moment, laat namelijk op X weten dat er ook helemaal geen Nederlandse journalisten aanwezig waren op de persconferentie na Verstappen's eclatante zege. "Er was ook geen Nederlandse media in de persconferentie na afloop van de race. Volgens mijn telling was er één Franse journalist, één Braziliaanse journalist, Tom Clarkson [de host], de televisiecamerabediende én ik", zo schrijft hij op het medium.

…There was no Dutch media in the post race press conference either…



By my count there was one French journalist. Four Brazilian journalists, Tom Clarkson (host) , the tv camera operator……..and me 😂 https://t.co/WOUchWb60v — jameypricephoto (@jameypricephoto) November 5, 2024

Eerdere verdediging

Het lijkt een logisch verhaal dat de fotograaf vertelt in navolging van de manier waarop Britse journalist Will Buxton zich verdedigde: "Ik ben al jaren niet in een persconferentie na de race geweest omdat ik altijd een uitzending heb. Voor de geschreven pers is het na de race hectisch in de mediapen en met ad-hoc interviews van teambazen die in de paddock plaatsvinden. Tijdens mijn dagen als schrijfjournalist zocht ik altijd balans tussen het halevan quotes in de paddock tegenover het stellen van een vraag in de persconferentie, terwijl je weet dat er altijd een transcript daarvan gepubliceerd wordt. Dan is de paddock vaak een logischer gebruik van de tijd."

Gerelateerd