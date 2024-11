Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso, drie van de beste coureurs die F1 ooit heeft gezien, hadden na de F1 Grand Prix van São Paulo een onderonsje onder een bericht van de Nederlander op Instagram.

Verstappen begon voorafgaand aan de race op P17 en moest flink aan de bak om nog iets uit de race te halen. Dit deed de Nederlander door een weergaloze start te hebben in de regen en al snel naar de top tien te rijden. Vervolgens kwam er een safety car, waarna bijna iedereen besloot naar binnen te gaan. Tijdens die safety car ontstond er een rode vlag, waardoor Verstappen en de auto's van Alpine hun posities behielden en een gratis pitstop konden maken. Verstappen ging bij de herstart vervolgens meteen naar P1 en reed daarna weg voor de zege.

Onderonsje Hamilton, Verstappen en Alonso onder bericht op Instagram

Na de race plaatste Verstappen flink wat berichten om zijn zege te vieren op Instagram. Hamilton besloot kort maar krachtig te reageren op de race van de Nederlander: "Geweldig gereden, gefeliciteerd." Verstappen kon het wel waarderen en reageert: "Dank je man, waardeer ik!" Ook Fernando Alonso besloot te reageren: "Fantastisch gereden, gefeliciteerd!", waarop Verstappen reageerde met: "Dankjewel, legende!" Verder was ook Nico Hulkenberg in de comments te vinden door een paar geit-emojis onder het bericht van Verstappen te zetten. De fans konden het wel waarderen, zo blijkt ook uit de reacties. De post is mede hierdoor ook erg populair, met meer dan 1.3 miljoen likes en al 21.000 reacties.

