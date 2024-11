De FIA heeft zich zondag de woede op de hals van Red Bull en zijn fans gehaald na het opvallend laat wapperen van de rode vlag na de crash van Lance Stroll, zeker gezien de andere rode vlaggen die wél direct kwamen. Het motorsportorgaan heeft nu uitgelegd waardoor dat zo is gelopen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo werd er eentje om niet snel te vergeten op het circuit van Interlagos. Op het kletsnatte circuit van Interlagos werden de coureurs één dag na de oorspronkelijke kwalificatie eindelijk losgelaten om te gaan strijden om de startpositie voor de Grand Prix van later op de dag. Het werd chaos en hectiek op het legendarische Autódromo José Carlos Pace. Om de haverklap zagen we coureurs van de baan af stuiteren. Zo vonden onder meer Carlos Sainz, Alex Albon, Franco Colapinto, Fernando Alonso en Stroll vroegtijdig hun Waterloo, waarbij met name de Canadees voor commotie zorgde.

Rare situatie

Althans, niet Stroll zelf, maar zijn crash. Anders dan bij alle andere crashes, duurde het opvallend lang tot de rode vlag uitging bij het moment van Stroll, waardoor Lando Norris geluk had en zijn ronde kon eindigen en er vervolgens niet genoeg tijd overbleef om de sessie later nog te hervatten. Een hard gelag voor Verstappen en Pérez, die op dat moment op P12 en P13 stonden en dus klaar waren. Verstappen liet bij de Britse media al vrij snel zijn absolute ongenoegen blijken: de Nederlander sprak van 'bullshit' en hekelde het feit dat het liefst veertig seconden duurde voordat de wedstrijdleiding de sessie neutraliseerde. Dit terwijl het bij alle andere gevallen slechts enkele seconden duurde voor men rood gaf. Een zaak die toch weer zorgt voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen.

FIA geeft tekst en uitleg

En dus heeft de FIA zich genoodzaakt gezien om tegenover Motorsport.com tekst en uitleg te geven over het unieke geval. Volgens het motorsportorgaan was het namelijk zo dat 'men op onboards van de Canadees kon zien dat hij nog steeds probeerde om zijn auto terug te rijden naar de pitlane'. Mede omdat het door de lange sessie en de korte tijd tot de race later op zondag een gevalletje 'elke minuut telt' is voor de monteurs, was de FIA zich bewust van het feit dat het zelf terugkeren naar de pits cruciaal kon zijn voor rijders. Stroll kreeg via zijn boardradio instructies om zijn bolide terug naar de pits te rijden, mits mogelijk. Bovendien waren zijn motor en temperatuur nog goed om dat te doen. Pas nadat duidelijk werd dat Stroll zijn auto niet meer aan de gang kreeg om terug te keren, besloot men de rode vlag uit te gooien. Nét op een uiterst ongelukkig moment voor Verstappen en Pérez.

Gevaarlijke plek

Christian Horner liet na afloop van de sessie bovendien zijn ongenoegen blijken over de plek waar Stroll stilstond, die volgens hem 'de meest gevaarlijke bocht op het circuit' is. Ook daar is een antwoord op: "Hoewel Stroll op een plek stond in de run-off na de exit van een bocht waar al meerdere coureur gespind en gecrashed waren, vond de FIA het prima om onder dubbel geel te blijven. Die situatie zorgde eigenlijk voor een lokale rode vlag, waarbij coureurs snelheid moesten minderen en voorbereid moesten zijn om te stoppen op de plek van het ongeluk, waarbij de rondetijden toch al verpest waren." Ook gaat men nog in op de situaties van Alonso en Albon. Zij hadden volgens de FIA een veel zwaardere crash die meteen de medical car op het circuit bracht, waardoor er dus direct rood gewapperd werd.

