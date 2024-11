Max Verstappen is duidelijk niet te spreken over de rode vlag na de crash van Lance Stroll, waarmee zijn kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië in de soep liep. Met name de lange duur voordat de vlag werd gezwaaid, zit de Nederlander niet lekker.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië wordt momenteel onder kletsnatte omstandigheden verreden, en is al drie keer stilgelegd met een rode vlag. Franco Colapinto, Carlos Sainz en Lance Stroll wisten alle drie hun wagen niet zonder brokken Interlagos rond te rijden. Bij de derde rode vlag pakte het volkomen verkeerd uit voor Max Verstappen. De Nederlander stond in Q2 op de twaalfde plaats en begon met nog 47 seconden op de klok aan een snelle ronde, toen de sessie werd stilgelegd en ook direct afgevlagd. Daar komt nog een gridstraf van vijf plaatsen vanwege een nieuwe verbrandingsmotor bij op, en dus start Verstappen vanmiddag als zeventiende.

Verstappen heeft het gehad

Bij Sky Sports laat de Nederlander weten totaal niet blij te zijn met de gang van zaken. Er zat bijna veertig seconden tussen het moment van de crash en de rode vlag, waardoor Lando Norris zijn ronde nog af kon maken en zijn rondetijd voor Q1 kon verbeteren. "De auto raakt de muur, het moet direct rood zijn", blaast hij van zich af. "Ik snap niet waarom het 30, 40 seconden moet duren. Dat is gewoon bullshit. Het is te dom om het erover te hebben." Of het uiteindelijk veel voor de Nederlander uit had gemaakt is lastig te zetten, maar vreemd is het wel dat er enkele minuten later, na de crash van Alonso, twee seconden later met rood werd gezwaaid.

