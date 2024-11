Het begint steeds meer een uiterst bijzonder weekend te worden in Brazilië door de weersomstandigheden in São Paulo. Op zondag, wanneer de coureurs terugkeren naar het circuit, wordt het afwachten hoe de dag gaat lopen. Max Verstappen zou in het ergste geval zelfs de race vanaf P20 kunnen beginnen. Zijn lot ligt in de handen van deze stewards.

Voorlopig is het Grand Prix-weekend in Brazilië al vrij bijzonder te noemen. We rijden volgens het sprintraceformat, waardoor de coureurs eigenlijk op zaterdag na de sprintrace zouden beginnen aan de kwalificatie. De weersomstandigheden op het circuit van Interlagos waren echter zo dramatisch, dat de sessie eerst een aantal keer werd uitgesteld. Uiteindelijk kwamen de stewards tot de conclusie dat het toch echt veel te nat was om te gaan racen en besloot men om de kwalificatie naar de vroege Braziliaanse ochtend - rond 07:30 uur lokale tijd om precies te zijn - te verplaatsen.

Ook op zondagochtend is het echter de nog maar de vraag of er gekwalificeerd kan gaan worden omdat er opnieuw flinke regenval verwacht wordt. Als de coureurs wederom de baan niet op kunnen, betekent het dat we niet meer kunnen kwalificeren en moet er een andere startopstelling voor de race bepaald gaan worden. Het lot van de rijders en met name Verstappen ligt in dat geval in de handen van de stewards, waar de laatste weken toch al zoveel om te doen is. Men kan in dat geval namelijk - door de regels die dit jaar nog niet helemaal duidelijk zijn - meerdere kanten op. Vanaf 2025 moet men in een dergelijk geval gaan voor de WK-stand als startopstelling. Een logische optie, maar nu nog niet het geval.

Op dit moment is er namelijk nog geen harde regel voor en kan er naast het gebruiken van de sprintrace-uitslag of de uitslag van de Sprint Shootout zelfs gekozen gaan worden voor de uitslag van de eerste vrije training, die natuurlijk niet helemaal een goed beeld geeft van de verhoudingen op de baan. Zo reed Oliver Bearman de derde tijd, terwijl Verstappen slechts de vijftiende tijd reed nadat hij zijn snelle rondje afbrak tijdens de sessie. Omdat de drievoudig wereldkampioen ook nog eens een straf van vijf seconden heeft na het wisselen van zijn ICE, zou het kiezen van die optie betekenen dat Verstappen vanaf de allerlaatste plek aan de Grand Prix van São Paulo moet beginnen als de stewards voor deze optie kiezen.

Mocht de kwalificatie dus opnieuw in het water vallen, rust er dus grote druk en verantwoordelijkheid op de stewards van dienst dit weekend: Dr. Gerd Ennser, Andrew Mallalieu, Johnny Herbert en Luciano Burti. Daarbij zijn er vooral vraagtekens rondom de twee laatstgenoemde stewards. De afgelopen weken is er - mede door uitspraken van Jos Verstappen over 'belangenverstrengeling bij de stewards' - sowieso al ontzettend veel te doen om de stewards. Met name Herbert - die uit Groot-Brittannië komt en het doorgaans niet op Verstappen lijkt te hebben - krijgt in de media en bij fans regelmatig ervan langs. De Braziliaanse Burti is commentator bij TV Globo, maar was wel de journalist die in 2023 een verhaal de wereld in hielp over een machtsstrijd tussen Christian Horner en Helmut Marko bij Red Bull, iets dat altijd door beide partijen ontkend is. Dit is het team aan stewards die uiteindelijk de macht hebben om de startopstelling voor de Braziliaanse Grand Prix te kiezen én dus eventueel Verstappen vanaf P20 te laten beginnen, mocht de kwalificatie zondagochtend wederom in het water vallen.

