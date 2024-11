De F1 Grand Prix van Brazilië gaat mogelijk niet van start morgen om 18:00 uur (Nederlandse tijd), iets wat aanvankelijk wel de bedoeling was. Door de externe dreiging van opnieuw enorme regenval, overweegt de FIA nu een streep te zetten door de oorspronkelijke starttijd. Maar wat betekent dit nu voor de race? En voor de kwalificatie? De FIA zet alles op alles om een complete deceptie van het raceweekend te voorkomen.

Door de hevige regenval op zaterdag, kon de kwalificatie in São Paulo uiteindelijk geen doorgang vinden. De FIA stelde de start telkens een kwartier uit, maar uiteindelijk ging de zon in Brazilië onder en moest de autosportbond definitief een streep zetten door het evenement. Er werd besloten de kwalificatie te verplaatsen naar zondag en de verwachte starttijd zou 13:00 uur of 14:00 uur (NL tijd) zijn, al moest dit nog wel bevestigd worden. Nu blijkt echter dat de Formule 1 alweer voor een nieuw probleem staat: op zondag wordt namelijk ook enorm veel neerslag verwacht. Hoe kan men de kwalificatie én de Grand Prix redden voordat het letterlijk en figuurlijk kopje onder gaat?

FIA met handen in het haar voor kwalificatie én GP Brazilië

Er wordt met man en macht gesleuteld aan het programma voor morgen. Er zitten immers ook nog enkele andere Braziliaanse raceklassen in het voorprogramma en de FIA wil zoveel mogelijk door laten gaan. Echter, de externe dreiging van heftige regen zorgt ervoor dat men heen en weer moet schuiven met de sessies. De internationale autosportbond heeft één hoofddoel en dat is zowel de kwalificatie als de Grand Prix van de Formule 1 door laten gaan, dit is immers het hoofdevenement van het weekend. Omdat beide sessies letterlijk in het water dreigen te vallen, overweegt men nu beide sessies naar voren te halen.

FIA wil voorkomen dat GP Brazilië in het water valt

Erik van Haren, F1-journalist bij De Telegraaf, meldt op X dat er gesproken wordt om de kwalificatie heel vroeg in de ochtend (Braziliaanse tijd) te doen, zodat ook de hoofdrace naar voren kan worden gehaald. Dit wil men doen om de zwaarste regen - die voor iets later op de middag gepland staat - zoveel mogelijk te voorkomen. "Kwalificatie morgen vermoedelijk erg vroeg en race ook eerder dan gepland, met oog op verwachte regen. Nog niet officieel", zo tweet Van Haren.

Loopt raceweekend uit op deceptie?

Ondanks de mogelijke verschuivingen, kan het alsnog zo zijn dat het morgen tijdens - of vlak voor aanvang van - een sessie flink gaat regenen. In zo'n scenario heeft de FIA nauwelijks bewegingsruimte om wat te doen en dreigt het hele weekend uit te lopen op een grote deceptie. Er kan immers niet al te veel geschoven worden omdat er nu veel racesessies zijn op één dag, kort op elkaar. Het wordt dus billenknijpen richting morgen en we wachten af wat de FIA gaat beslissen.

De FIA heeft inmiddels de starttijden van de kwalificatie en de Grand Prix bekendgemaakt. De kwalificatie begint zondag om 11:30 uur Nederlandse tijd, terwijl de race om 16:30 uur gaat beginnen. 1,5 uur eerder dan gepland was dus.

Kwalificatie morgen vermoedelijk erg vroeg en race ook eerder dan gepland, met oog op verwachte regen.



Nog niet officieel. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) November 2, 2024

