Lando Norris en McLaren hebben vrijdag tijdens de Sprint Shootout uitstekende zaken gedan door als P2 te kwalificeren, terwijl Oscar Piastri de pole pakte. Max Verstappen werd slechts vierde en dat zou goed nieuws moeten betekenen voor de Brit. Zelf is hij het echter wel een beetje beu om constant naar Verstappen gevraagd te worden.

De titelstrijd is na de domper van Verstappen in Mexico toch weer een stuk meer tot leven gekomen nu het gat tussen de Nederlander en de Brit geslonken is tot 47 punten. Nog altijd een hele boel, maar een fantastisch weekend voor McLaren in Brazilië en een teleurstelling voor Verstappen zou ervoor kunnen zorgen dat het gat nog verder slinkt en de spanning en druk eventueel opgevoerd kunnen worden richting de laatste triple-header van dit seizoen langs Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Voorlopig zijn de McLarens uitstekend begonnen in Brazilië.

Artikel gaat verder onder video

Inlopen op Verstappen

De twee papaya-gekleurde bolides pakten namelijk een één-tweetje in de Sprint Shootout en daarmee lijkt een goed resultaat vroeg op zaterdag alweer een paar punten inlopen te betekenen op Verstappen. Zeker gezien de drievoudig wereldkampioen zich totaal nog niet lekker voelt op Interlagos en flink klaagde over balansproblemen in de RB20. Mocht het weekend zich op deze manier verder ontwikkelen, valt het niet uit te sluiten dat Norris dus weer een hap uit de voorsprong van Verstappen gaat nemen. McLaren ziet er namelijk absoluut goed uit in São Paulo.

Norris is het beu

Vanzelfsprekend krijgt Norris bij Viaplay dus vragen over de positie waar Verstappen staat, maar de maat is nu vol voor de Brit: "Het maakt me niet uit. Ik haat deze vragen zo erg. Ik ga gewoon racen, het maakt me niet uit waar hij zich kwalificeert. Ik focus me gewoon op mezelf. Dat is het, het is gewoon dezelfde vraag elke keer weer. Het maakt me niet uit of hij eerste of laatste kwalificeert. Ik doe gewoon mijn best", zo bijt hij van zich af nadat het in zijn interview over Verstappen gaat: "We hebben goede stappen gemaakt. Goed genoeg, ik ben blij met vandaag", besluit hij.

Gerelateerd