Max Verstappen kreeg zondag tijdens de Grand Prix van Mexico een flinke straf te verwerken van de wedstrijdleider nadat hij - niet voor het eerst dit seizoen - hard vocht tegen Lando Norris. Als het aan Charles Leclerc ligt, blijft Verstappen de rest van het jaar hetzelfde doen.

Het was zondagmiddag tijd voor de twintigste race van het seizoen en het werd één van de meest opmerkelijke races van het seizoen. Carlos Sainz schreef de Grand Prix op zijn naam, maar met name daarachter viel er een hoop te beleven. Er was weer eens een hoofdrol weggelegd voor Lando Norris en Max Verstappen. Vroeg in de race kwam het tweetal - niet voor het eerst dit seizoen - in aanraking met elkaar op de baan. De twee rijders hadden opnieuw een pittig gevecht, waarbij Verstappen volgens de wedstrijdleiding flink over de schreef ging en maar liefst twintig seconden straf aan zijn broek kreeg.

Agressieve Max

Een duidelijk statement van de FIA, die wel klaar lijkt te zijn met de manier waarop de regels worden 'misbruikt' door coureurs. Na afloop van de race in Austin en ook in Mexico is de discussie rondom het regelboek en het agressieve rijgedrag weer aardig losgebarsten. Als het aan Leclerc echter ligt, blijft Verstappen dit jaar het leven van Norris zo zuur mogelijk maken: "Voor mijn part blijft Max zo agressief mogelijk tegenover Lando, want dat helpt mij. Het geeft me de kans om dichterbij te komen in het constructeurskampioenschap ten opzichte van Lando, want dat is nog altijd een gevecht", zo stelt de Monegask.

Titel niet realistisch

Leclerc vervolgt: "Dat is waarschijnlijk meer een gevecht dan dat we hebben met Max, die een behoorlijk voordeel in punten heeft. Ik denk persoonlijk vanuit mijn kant niet echt na over het coureurskampioenschap, als je heel realistisch bent. Zoals ik al eerder zei, is het de beste manier om niet aan het coureurskampioenschap te denken. Dat helpt mij niet om meer te bereiken. Het helpt meer om van race tot race te kijken. Het ligt voor mijn gevoel niet in mijn eigen handen dat ik het kampioenschap kan winnen. Laat het me beter uitleggen. Natuurlijk ligt er wel een deel in mijn handen. Als ik alle races win, geeft me dat de beste papieren. Maar zelfs als ik dat doe, moet Max hele zwakke weekenden hebben. Daar kan ik niet op teren."

