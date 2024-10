Marko bevestigt nog meer slecht nieuws voor Verstappen richting Brazilië

De gifbeker voor Max Verstappen is na afgelopen weekend in Mexico nog niet helemaal leeg, zo zegt Dr. Helmut Marko. De topman van Red Bull heeft na een dubbele tijdstraf, punten op z'n licentie en een magere zesde plaats nog meer slecht nieuws voor Verstappen. Er volgt hoogstwaarschijnlijk een gridstraf in Brazilië.

Het zat Verstappen absoluut niet mee afgelopen zondag in Mexico-Stad. Met een tweede startplek én Lando Norris achter zich, had hij een goede uitgangspositie voor een mooi resultaat, maar deze kwam er niet. Verstappen finishte slechts als zesde, mede vanwege een enorme tijdstraf die hij opgelegd kreeg voor het veroorzaken van twee incidenten. Ook kreeg Verstappen nog twee strafpunten op z'n licentie en zag hij eerder in het weekend al problemen opdoemen met zijn motor. De gifbeker is daarmee echter nog niet leeg. Richting Brazilië krijgt Verstappen een nieuwe dreun te verwerken. Hij moet waarschijnlijk een gridstraf pakken in verband met een motorwissel. Als er geen andere onderdelen gewisseld hoeven te worden, blijft de straf voor Verstappen beperkt tot vijf plaatsen.

Verstappen krijgt gridstraf voor Grand Prix Brazilië

In de Duitse media liet Marko weten dat Red Bull zich genoodzaakt voelt de krachtbron van Verstappen te wisselen. Dit lag al in de lijn der verwachting, maar de technische problemen in Mexico maakte de noodzaak hiervan alleen maar groter. "Met een gridstraf leveren we vijf plaatsen in. Dat is minder ingrijpend dan wanneer we [met de huidige motor, red.] opnieuw langzamer zouden zijn", zo vertelt Marko aan Sky Deutschland. Volgens hem reed Verstappen in Mexico met een gehavende motor en koste hem dat behoorlijk wat topsnelheid op de rechte stukken.

Inhalen makkelijker op Interlagos

Red Bull kiest bewust voor Interlagos om de motor van Verstappen te wisselen, zegt Marko. "Het gaat waarschijnlijk de volgende race [in Brazilië, red.] gebeuren", aldus de Oostenrijker, die dit overigens niet als een heel groot probleem ziet. Volgens Marko kan er in Brazilië relatief goed ingehaald worden en zou Verstappen zich dus naar voren moeten kunnen werken, mits hij het tempo heeft. Een andere optie is er overigens ook niet voor Red Bull, want doorrijden met de huidige motor is een significant risico. "De motor wordt steeds langzamer, dus waarschijnlijk is het beter om weer een straf te incasseren."

