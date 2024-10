Lando Norris is van mening dat Max Verstappen in de Grand Prix van Mexico heeft gekregen "wat hij verdiend." De Red Bull Racing-coureur kreeg in totaal maar liefst twintig seconden tijdstraf opgelegd.

Max Verstappen had tijdens de Grand Prix van Mexico een duidelijk doel voor ogen: titelrivaal Lando Norris achter zich zien te houden. Waar dit een week eerder in de Verenigde Staten nog goed uitpakte, ging de Red Bull Racing-coureur in Mexico-Stad echter te ver. Verstappen dwong Norris twee keer vlak achter elkaar buiten de baan toen de McLaren-coureur hem voorbij probeerde te gaan, en dat moest de Limburger bekopen met twee keer een tijdstraf van tien seconden. Verstappen werd daarom uiteindelijk zesde, Norris tweede.

Norris reageert op straffen Verstappen

"Ik denk niet dat ik er veel over hoef te zeggen, het legt zichzelf wel uit", vertelt Norris op de persconferentie na afloop. "Ik heb me aan alles gehouden qua wat mij over de regels enzovoort is verteld. Hij heeft natuurlijk een aantal straffen gekregen, maar zoals ik al eerder heb gezegd, ga ik ieder weekend in met de verwachting dat ik een zwaar gevecht met Max krijg. Het is duidelijk dat het hem niet uitmaakt of hij eerste of tweede wordt."

Gekregen wat hij verdient

Norris vervolgt: "Zijn enige taak is om mij te verslaan en hij zal zichzelf opofferen om dat te bereiken, zoals hij vandaag ook heeft gedaan. Ik wil goede, eerlijke gevechten met hem. Het zal altijd zwaar en op het randje zijn met Max. Hij gaat het niemand makkelijk maken, vooral mij niet op dit punt van het seizoen. Maar vandaag... Het was geen eerlijk, goed gevecht. En daarom denk ik dat hij heeft gekregen wat hij verdient."

