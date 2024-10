We zitten om 19:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de derde vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De Grand Prix van Mexico-Stad is de twintigste ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 25e maal gehouden worden in de hoofdstad van het Latijns-Amerikaanse land. Het is niet meer dan 21°C, maar het zonnetje schijnt wel. De laatste trainingssessie voor de Grand Prix van Mexico-Stad gaat bijna van start. Wie gaat de snelste tijd pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Mexico-Stad Sort by: Latest Oldest Sainz domineerde de vrijdag Carlos Sainz klokte de tweede tijd in VT1, voordat hij sneller ging dan wie dan ook in VT2. Dit was de beste ronde van de Ferrari-coureur. Protest van McLaren afgewezen McLaren had een right of review aangevraagd naar aanleiding van het controversiële gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen. Het protest werd eerder vandaag door de FIA afgewezen. De stewards geven tekst en uitleg over hun besluit. F1-nieuws: Waarom de FIA het protest van McLaren tegen Verstappen heeft afgewezen - GPFans.com McLaren vroegen een right of review aan bij de FIA na de tijdstraf voor Lando Norris in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Max Verstappen mag... Read this article Nieuwe power unit voor Verstappen Het is bijna tijd voor de zaterdag op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Max Verstappen heeft, na alle problemen met de Honda-krachtbron op de vrijdag, een nieuwe motor gekregen. Bij George Russell is het chassis verwisseld, vanwege de zware crash die hij meemaakte in VT2. 'Red Bull grijpt in bij Verstappen: Nederlander krijgt motorwissel na problemen op vrijdag' - GPFans.com Na alle motorproblemen waar Max Verstappen vrijdag last van had in Mexico, meldt F1-journalist Erik van Haren dat de Nederlander wordt voorzien van een... Read this article

