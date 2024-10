De F1 Grand Prix van Mexico-Stad wordt aanstaande zondag verreden. Zaterdag en zondag zal de twintigste kwalificatie en race van het seizoen 2024 verreden gaan worden, maar in welke weersomstandigheden gaat dit gebeuren?

De vrijdag in Mexico verliep wat betreft het weer vrij rustig. Het was de hele dag droog, maar de coureurs zorgden er vooral zelf voor dat het een rommelige dag was. Tijdens zowel de eerste als tweede vrije training waren er veel rode vlaggen en crashes, waardoor er veel tijd verloren ging voor de coureurs om hun rondjes te rijden en data te verzamelen.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht zaterdag en zondag in Mexico

Voor de zaterdag en de zondag in Mexico-Stad is het weerbericht een stuk wisselvalliger. Er is zaterdag 25% kans op regen, waardoor het geen garantie is dat de kwalificatie dus droog gaat verlopen. Op zondag, de dag van de Grand Prix, is er nog minder zekerheid. Dan is er zelfs 68% kans op regen, waardoor een regenrace zeker een mogelijkheid is.

Het weerbericht voor de zaterdag en zondag in Mexico-Stad. Op zaterdag is er 25% kans op regen, op zondag 68% kans op regenachtige race.#MexicanGP #F1 pic.twitter.com/u7VCleSjiS — GPFans NL (@GPFansNL) October 26, 2024

Gerelateerd