'Marko: Tijdstraf of niet, Verstappen was sowieso voor Norris gefinisht'

Lando Norris kreeg in het duel met Max Verstappen in Austin een tijdstraf van vijf seconden, nadat hij de Red Bull buiten de baan had ingehaald. Hoewel Norris als derde over de streep kwam, finishte hij in de eindklassering dus toch achter Verstappen. Tijdstraf of niet, volgens Dr. Helmut Marko had het geen verschil gemaakt.

De slotfase van de race in Austin was er eentje om je vingers bij af te likken. In de laatste paar ronden van de wedstrijd ging het hard tegen hard bij Norris en Verstappen. Beide heren wilden graag de laatste plek op het podium bemachtigen, vooral omdat dit belangrijke punten zijn in de titelstrijd. Verstappen verdedigde hard, maar werd uiteindelijk toch ingehaald door de McLaren. Norris werd echter bestraft, omdat hij Verstappen buiten de baan had gepasseerd. De Nederlander eindigde zodoende toch nog op het podium. Maar volgens Marko was Verstappen er ook voor gefinisht zonder straf voor Norris.

Marko zag fenomenale Verstappen in Austin

Volgens de topman uit Graz reed Verstappen grandioos op het Circuit of the Americas in Texas. "Hij leverde een ongelooflijke race af in Austin: vijftien vlekkeloze ronden op merkbaar zwakkere banden en een auto die ook nog eens zwaar onderstuurde", zo steekt Marko eerst even de loftrompet bij het Oostenrijkse OE24. Vervolgens gaat hij in op het incident met Norris en daarin stelt de Red Bull-adviseur dat Verstappen ook zonder strijdstraf voor de Brit wel voor de McLaren zou zijn gefinisht. Een ietwat opmerkelijke uitspraak, want Norris was op dat punt in de race duidelijk sneller dan zijn rivaal. Of Verstappen tot het einde van de race zo hard had kunnen blijven verdedigen? Marko denkt dus van wel.

Verstappen ook zonder tijdstraf Norris op het podium

"De manoeuvre [die Verstappen uitvoerde, red.] op Norris was zwaar, maar wel eerlijk", zo zegt Marko. "Ik denk dat Max ook zonder penalty voor Lando voor hem zou zijn gebleven." De Red Bull-topman weet inmiddels ook wel zeker dat Verstappen de titel gaat winnen. "Ik heb vóór Austin al gezegd dat hij het WK zou winnen. Het ziet er nu veel beter uit, ook al hebben we nog vijf races te gaan."

