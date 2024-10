Marko reageert op kritiek: "Weten we van Brown, maakt bewust ophef waar hij maar kan"

Dr. Helmut Marko deed in Austin enkele uitspraken over Max Verstappen en diens rivaal Lando Norris, maar deze werden hem niet door iedereen in dank afgenomen. McLaren-baas Zak Brown was er als de kippen bij om de woorden van de Red Bull-topman van kritiek te voorzien. Marko is er niet van onder de indruk en stelt dat Brown "bewust ophef maakt waar hij maar kan".

Marko vertelde na de Grand Prix van Singapore dat hij er van overtuigd was dat Verstappen de coureurstitel ging winnen. Hij zette zijn mening kracht bij door te stellen dat Norris vaak niet goed is bij de start van een race en dat de Brit daar begeleiding bij krijgt. Ook stelde hij dat Verstappen mentaal sterker is dan Norris, iets dat ze bij McLaren interpreteerde alsof hun coureur geestelijk niet gezond zou zijn. Er klonk dan ook flinke kritiek op de woorden van Marko vanuit het McLaren-kamp, maar daar kan de man uit Graz niet zoveel mee. Volgens de Red Bull-adviseur is het algemeen bekend dat Brown ophef kan creëren om niks.

Marko sprak nooit over geestelijke gezondheid Norris

In gesprek met het Oostenrijkse OE24 krijgt Marko de vraag of zijn woorden over de slechte starts van Norris gerechtvaardigd zijn nu de Brit in Austin wederom geen geweldig begin kende. De McLaren-coureur begon vanaf pole, maar viel binnen twee bochten terug naar de vierde plaats. "Er was weer ophef alleen omdat ik zei dat Norris een slechte starter was", zo zegt Marko. Als het Oostenrijkse medium hem vervolgens aanvult door te stellen dat hij ook iets zei over de geestelijke gesteldheid, countert Marko: "Ik heb nooit over geestelijke gezondheid gesproken, ik heb alleen gezegd dat Max mentaal sterker is."

Brown maakt "bewust ophef waar hij maar kan"

Volgens de man uit Graz worden zijn woorden verdraaid door Brown en consorten. "Maar je kunt de bewoording niet verdraaien. Er wordt doelbewust onrust veroorzaakt. Maar we kennen de spelletjes van Zak Brown, hij maakt bewust ophef waar hij maar kan."

