Na de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten ging het vooral over het incident waar Lando Norris en Max Verstappen bij betrokken waren. Wellicht nog interessanter was dat er drie teams voorin heel dicht in de buurt van elkaar bleken te zitten gedurende de race.

Wie naar de race pace van afgelopen weekend kijkt, zal concluderen dat Verstappen zeker niet de snelste auto van de grid had. Sterker nog: drie coureurs waren gemiddeld per rondje sneller tijdens de race. Leclerc bleek de snelste coureur van de grid te zijn. De Monegask was 0.18 seconden sneller per rondje gemiddeld ten opzichte van Carlos Sainz, terwijl Lando Norris op 0.26 seconden zat. Verstappen vinden we op P4 op 0.36 seconden gemiddeld per rondje van Leclerc. De top vijf wordt afgemaakt door Oscar Piastri (0.37 seconden).

Rest van de grid tijdens F1 GP VS

Als we naar de rest van de grid kijken, zien we dat George Russell best of the rest was. Hij werd gevolgd door Sergio Pérez, het duo van Haas - Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen - Liam Lawson en Franco Colapinto. Yuki Tsunoda en Alex Albon, die veel meer ervaring hebben dan hun huidige teamgenoten, waren dus flink wat langzamer dan Lawson en Colapinto. Helemaal achteraan vinden we de twee auto's van Sauber terug, voor wie het wederom een waardeloos weekend was.

RACE PACE #AustinGP



Ferrari's 1-2 was their most 'dominant' race of the year: 0.26s/lap advantage on McL! (LEC vs NOR) 🏆



Next best: Australia (+0.11s/lap)

Best pace since early '22! 💡



NOR: 0.1s/lap quicker than VER 👌

RUS and PER: underwhelming pace even considering traffic… pic.twitter.com/OiLRNKNFtr — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) October 21, 2024

