Helmut Marko verwacht dat Max Verstappen sterk voor de dag zal komen in Mexico, maar de Red Bull-topman laat tegelijkertijd optekenen dat het Autódromo Hermanos Rodríguez wel weer even een ander verhaal is dan het Circuit of the Americas.

De Grand Prix van de Verenigde Staten was op verschillende vlakken een interessante race. Niet in de laatste plaats vanwege het titanenduel tussen Max Verstappen en Lando Norris voor de derde plaats, waarbij de Nederlander, na een tijdstraf voor de Brit, uiteindelijk aan het langste eind trok. Aankomend weekend gaat het gevecht om het wereldkampioenschap verder op het Autódromo Hermanos Rodríguez, waar op zondag de Grand Prix van Mexico wordt verreden.

Verstappen altijd snel in Mexico

Max Verstappen reist af naar Mexico met een voorsprong van 57 punten op Lando Norris in het wereldkampioenschap. "Max is altijd snel in Mexico", vertelt Helmut Marko, geciteerd door Motorsport.com. "Hij heeft er een paar keer pech gehad, zoals toen Bottas op hem botste en toen zijn tijd geschrapt werd in de kwalificatie. Maar hij is er altijd snel. Mexico is echter wel een ander circuit dan Austin en het ligt ook op een andere hoogte. We moeten het race voor race bekijken, ook al ligt onze focus op het veiligstellen van het kampioenschap."

Tijdschema Grand Prix van Mexico - Nederlandse tijd

Vanwege het tijdsverschil tussen Nederland en Mexico worden de sessies voor ons vooral weer in de avond afgewerkt. Het raceweekend begint op vrijdag 25 oktober om 20:30 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training, waarna het om 00:00 uur - dus op zaterdag 26 oktober - tijd is voor de tweede oefensessie. De derde en laatste vrije training wordt op zaterdag om 19:30 uur verreden. De kwalificatie gaat om 23:00 uur van start. Op zondag 27 oktober is het om 21:00 uur tijd voor de Grand Prix van Mexico. In Mexico is het zeven uur eerder.

