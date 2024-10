De Sprint in Austin was een prooi voor Max Verstappen, die hierdoor eindelijk weer eens een overwinning boekte. De Nederlander was er uiteraard erg blij mee, maar erkent ook dat hij wel achterom heeft gekeken tijdens de ingekorte race. Dat deed hij echter niet vanwege Lando Norris.

Hij begon vanaf pole en kwam ook als nummer één over de eindstreep. Verstappen was weer ouderwets onverslaanbaar in Austin. Na afloop verscheen hij bij de microfoon van Viaplay en erkende hij dat het een lekker gevoel gaf om weer eens een wedstrijd te dicteren. "Ja, het was een tijdje geleden dat ik als eerste over de streep kwam, dus ja, daar ben ik wel blij mee. Over het algemeen denk ik dat het wel redelijk goed ging, ik kon ook wat meer aanvallen en dat was al een tijdje geleden. Daar ben ik heel blij mee", aldus de drievoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen keek in spiegels tijdens Sprint in Austin

Hoewel Verstappen nimmer in de problemen kwam tijdens de korte racesessie op het Circuit of the Americas, was het niet zo dat hij niet in zijn spiegels keek. Het was echter niet Norris, die lange tijd op P2 reed, waar hij zijn ogen op had gericht. Verstappen maakte zich meer zorgen om de beide Ferrari's. "Natuurlijk keek ik ook wel achterom, want die Ferrari's gingen ook wel heel hard in de Sprint. Dus dat zijn wel dingetjes waar we naar moeten kijken om dat te verbeteren, zodat we wat beter op de banden zijn", zo sprak hij.

LEES MEER: Horner tevreden én kritisch na Sprint: 'Het zijn maar 2 punten, hij moet gaan leveren'

Verstappen tevreden over RB20 in Austin

De RB20 zelf verkeert volgens Verstappen in een prima vorm in Austin. "[De auto] was over het algemeen redelijk goed, alleen, dat weet je zelf ook, als je hard moet trappen dan hebben je banden het zwaar in de race en dat was nu ook het geval." Al met al lijkt Red Bull weer op het goede spoor te zijn en die mening is ook de Limburger toegedaan: "Het was een stuk beter dan de laatste paar wedstrijden."