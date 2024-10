Christian Horner is enerzijds tevreden met hoe de Sprint in Austin voor zijn team is verlopen, maar is anderzijds ook kritisch. Volgens de Red Bull-teambaas hadden er namelijk meer punten gescoord kunnen worden, maar heeft Sergio Pérez het wederom laten afweten.

Verstappen wist de Sprint in Texas op zijn naam te zetten en scoorde zodoende aan twee kanten belangrijke punten. Voor hemzelf was het belangrijk om meer punten te pakken dan Lando Norris, maar ook voor het team was het belangrijk met het oog op de strijd met McLaren bij de constructeurs. En wat betreft dat laatste baalt Horner enigszins van de prestatie van Pérez. De Mexicaan finishte als negende en pakte zodoende geen punten voor Red Bull. Zonde, vindt Horner, want Red Bull moet het consistent beter gaan doen dan McLaren in de resterende races van het seizoen.

Horner blij met eerste zege Verstappen sinds juni

Na afloop van de Sprint verscheen Horner bij de microfoon van Viaplay en gaf hij zijn visie op het resultaat. Enerzijds was hij tevreden met de prestatie van Verstappen, terwijl hij anderzijds baalde van het optreden van Pérez. "Het was onze eerste overwinning weer sinds juni. Dus het is goed voor Max, goed voor het team om die vertrouwensboost weer te krijgen. Het was ook een zeer gecontroleerde race van Max. De degradatie was goed, alles was onder controle", zo begint Horner positief.

Red Bull verwacht meer van Pérez in strijd met McLaren

Vervolgens haalt hij de strijd in het constructeurskampioenschap erbij en wijst hij naar het matige optreden van Pérez, die dit seizoen uiterst wisselvallig presteert. "Het is belangrijk voor ons om beter te presteren dan McLaren. Dat hebben we vandaag wel gedaan, maar het zijn maar 2 punten. We moeten echt hebben dat Checo wat punten voor ons gaat pakken als we de kans hebben", zo zegt Horner. De teambaas weet echter dat Pérez nog een extra kans heeft dit weekend. "Hij heeft de kans zich nu te resetten voor de kwalificatie en de race van morgen", aldus de Brit.