Lando Norris kwam als derde over de streep in de Sprint voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en van de stewards mag hij die positie behouden. De McLaren-coureur wordt namelijk geen straf opgelegd na een onderzoek van de FIA.

Norris had zich als vierde gekwalificeerd op het Circuit of the Americas. De Brit kwam prima weg bij de start en profiteerde vervolgens van een foutje van landgenoot George Russell. De Mercedes ging iets te wijd door de eerste bocht en blokkeerde daarmee Charles Leclerc. Norris dook aan de binnenkant en ging zo van de vierde naar de tweede positie. Hij leek Verstappen eerst nog bij te kunnen houden, maar de Limburger won uiteindelijk met een voorsprong van bijna 4 seconden. In de laatste ronde maakte Norris een foutje op de heuvel richting de eerste bocht en daar maakte Carlos Sainz weer goed gebruik van. De Madrileen versloeg zijn oud-teamgenoot voor P2.

No further action

In de laatste ronde moest Norris ook nog de andere Ferrari van Leclerc achter zich zien te houden. In een poging de podiumplek te verdedigen, werd Norris door de Monegask beschuldigd van bewegen in de remzone van bocht 15. De kampioenschapsrivaal van Verstappen moest zich vervolgens melden bij de stewards vanwege zijn mogelijk onvoorspelbare rijgedrag.

Bij de wedstrijdleiding zijn de data van de posities en marshalposts, videobeelden en onboardbeelden bekeken. De FIA vond echter geen bewijs dat Norris plotselinge bewegingen zou hebben gemaakt tijdens het remmen. De actie in bocht 15 wordt gezien als een legale verdedigingsmanoeuvre. De stewards concluderen dat er geen onvoorspelbaar rijgedrag was en de McLaren-coureur krijgt daarom geen straf - no further action.

