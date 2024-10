Het Formule 1-seizoen van 2024 is inmiddels even onderweg en met nog zes races op de teller naderen we langzaam maar zeker het slot van het seizoen. Met de 'herfststop' die van start is, is het een mooi moment om er een aantal statistieken bij te pakken, zoals het aantal ronden aan de leiding.

Voorlopig weet het seizoen van 2024 voor genoeg spanning te zorgen op de baan. Aan het begin van het jaar leek het na het uiterst dominante vorige seizoen van Red Bull erop dat we dit seizoen op herhaling zouden gaan, maar inmiddels blijkt niets minder waar en hebben we in beide kampioenschappen de spanning te pakken. In het constructeurskampioenschap is het team van McLaren inmiddels zelfs voorbij Red Bull gestreefd en heeft men zelfs een aardige voorsprong genomen. In het coureurskampioenschap gaat Max Verstappen zelf nog wel aan de leiding, maar hij ziet zijn voorsprong iedere race weer slinken ten opzichte van Lando Norris.

Meeste ronden aan de leiding

Het wordt richting het restant van het seizoen dus de grote vraag of Verstappen die voorsprong van 52 punten nog vast weet te houden in de laatste zes Grands Prix én de sprintraces. In één andere "competitie" lijkt de voorsprong van Verstappen in ieder geval nog lastig bij te halen. De Nederlander wist namelijk dubbel zo veel ronden aan de leiding van een Grand Prix te liggen in 2024: maar liefst 468 stuks. Norris volgt op gepaste afstand en reed er 'slechts' 208 aan de leiding. Dit terwijl Oscar Piastri aansluit op de derde plek met 123 rondjes. Sergio Pérez sluit het rijtje van rondeleiders in 2024 af: één stuk.

Leading the championship... and leading more than double the laps anybody else has 🏁



Max Verstappen is that guy ☝️#F1 pic.twitter.com/hMtdXuORIV — Formula 1 (@F1) September 25, 2024

