Het team van Red Bull Racing heeft dit seizoen meerdere kopstukken zien vertrekken bij het team. Christian Horner slaat nu terug en doet bovendien een onthulling: zijn formatie wist namelijk een hoog aantal Mercedes-medewerkers weg te lokken in het afgelopen jaar.

Dit seizoen is er een hoop te beleven bij het team van Red Bull Racing. Hoewel men met Max Verstappen op de baan nog altijd de kampioenschapsleider binnen de gelederen heeft, is er op de achtergrond natuurlijk een hoop gebeurd. We maakten aan het begin van het jaar de soap rondom Horner mee en sindsdien begon er een aaneenschakeling aan vervelende evenementen voor de Red Bull-formatie. Zo kondigde Adrian Newey aan te vertrekken bij de renstal waar hij zoveel successen mee beleefde en gingen ook onder meer Jonathan Wheatley en Will Courtenay de topontwerper achterna door de jarenlange samenwerking met Red Bull in de toekomst vaarwel te zeggen.

Gewinkeld bij Mercedes

Vanzelfsprekend wordt er een hoop gesproken over de vermeende leegloop van Red Bull die richting het nieuwe tijdperk van 2026 natuurlijk niet helemaal goed uit lijkt te komen. Zeker gezien het Red Bull Powertrains volgens sommige geruchten ook totaal niet volgens plan lijkt te verlopen: Volgens Horner zit de vork echter wat anders in de steel. De Britse teambaas zegt dat Red Bull op haar beurt ook een hoop nieuwe mensen heeft binnengehaald, iets waar dan weer niet over geschreven wordt: "We hebben volgens mij richting de 250 mensen gehaald in de afgelopen twaalf maanden verspreid over het hele project. Er wordt niet gepraat over de 200 mensen die we van Mercedes hebben gehaald", zo onthult de Red Bull-chef tegenover Motorsportweek.

Twee van de 2000

Hij vervolgt: "De volledige focus ligt op de twee mensen die vertrekken, puur omdat ze iets meer een publiek gezicht hebben." Vervolgens gaat hij wat meer in op die publieke gezichten: "Kijk naar Adrian, we hebben een geweldige periode met hem beleefd. Hij is een groot onderdeel geweest van alles wat we hebben gedaan. We kijken met grote trots terug op alles wat we samen hebben bereikt. Hij heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging, we wisten dat dat ging komen. Daar hebben we ons al een soort op voorbereid. Adrian zat al tien jaar tegen pensioen aan, daar moesten we op voorbereid zijn. De realiteit is dat het slechts twee mensen [ook Wheatley] zijn van de 2000 mensen die in onze organisatie zitten."

